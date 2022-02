Desde la llegada de Paco Jémez, el Ibiza sería líder... y el Almería colista

No hace falta preguntar mucho en Almería para llegar a la conclusión de que la mejor noticia esta semana para los indálicos es que el mes de enero ya ha terminado. Un mes negro donde los resultados positivos que se habían conseguido en la primera parte de la temporada se cortaron de raíz. No solo eso, si no que todo el buen trabajo realizado para generar un amplio colchón ha sido en vano, pues ahora el Almería se encuentra fuera del ascenso directo.

Todo lo contrario que si preguntáramos por el mes de enero en Ibiza. El parón navideño trajo consigo en Ibiza un cambio de entrenador que causaba muchas dudas. Juan Carlos Carcedo, ex segundo entrenador de Unai Emery, sería destituido como entrenador ibicenco. En su lugar llegaría Paco Jémez para tomar las riendas del Ibiza a partir de 2022.

La apuesta no le ha salido nada mal a Fernando Soriano, director deportivo de la UD Ibiza y ex jugador del Almería. Si tomáramos únicamente los resultados desde la llegada del técnico canario a la isla, el Ibiza sería líder junto a Valladolid y Eibar. En sus cuatro partidos como técnico, ha cosechado tres victorias y un empate. Además, algo que también llama la atención son los goles anotados. Hasta 15 veces han perforado la red los pupilos de Jémez.

Por el otro lado, el Almería estaría en el fondo de la clasificación. Habiendo únicamente cosechado solo un punto en su visita a Las Palmas de Gran Canaria, los rojiblancos son el peor equipo del mes de enero y desde la vuelta de Paco Jémez a los banquillos del fútbol profesionales.

En definitiva, este viernes se verán las caras la mejor y la peor racha del campeonato liguero de la categoría de plata del fútbol español. Un partido que se antoja clave para ambos conjuntos, pues el Almería pretenderá romper esa mala racha que le sitúa a la cola de la tabla en este año 2022.

Por su parte, el Ibiza querrá ampliar una racha, iniciada gracias al 'efecto Jémez', que se vio ligeramente interrumpida tras el empate ante el Zaragoza. Aunque no fue del todo un mal resultado viendo cómo empezó el partido: los maños se pusieron dos goles por delante a los veinticinco minutos de juego.

Difícil pronosticar un favorito viendo la condición a la que llegan ambos conjuntos al encuentro, teniendo en cuenta que el Almería, siguiendo las declaraciones de Paco Jémez previas al partido del viernes, es 'un león dormido'.