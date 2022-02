La rajada de Paco Jémez contra el arbitraje del Almería-Ibiza: ''Si a mí me pitan dos penaltis a favor y expulsan a un rival, doy saltos de alegría''

Últimamente el estado del arbitraje español no pasa por su mejor momento. Las quejas sobre el funcionamiento sobre el VAR y los recurrentes malos arbitrajes de los que sacan pecho desde el Comité Técnico Arbitral han lastrado la imagen del fútbol español. Prácticamente no queda ningún entrenador o equipo que no haya lanzado quejas públicas sobre el funcionamiento del videoarbitraje.

El último ha sido Paco Jémez. Tras la derrota de su equipo frente a la UD Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo por 2-0 con goles de Largie Ramazani y Sadiq Umar, el técnico del Ibiza no pudo aguantar más tras las preguntas de la prensa y explotó contra el árbitro madrileño Álvaro Moreno Aragón.

El arbitraje del primer partido de la jornada en LaLiga Smartbank tampoco gustó demasiado a Joan Francesc Ferrer 'Rubi', quien de hecho terminó expulsado por protestar al colegiado el hecho de no haber dado tiempo de descuento en la primera parte después de varias interrupciones en las que se perdió algo de tiempo.

Las declaraciones de Paco Jémez no quitaron ningún mérito a la UD Almería tras su victoria, equipo que reconoció ser superior al suyo esa noche. Sin embargo, sí que dejó caer en un primer momento que ''se han encontrado muchas cosas que nosotros no hemos tenido: dos penaltis y una expulsión''.

Más adelante en el transcurso de la rueda de prensa posterior a la derrota del conjunto ibicenco fue nuevamente preguntado por esta cuestión. Ese fue el detonante para que Jémez lanzara una dura y sincera crítica a Moreno Aragón tras su actuación.

''Si el arbitraje ha desquiciado al Almería entonces€ a mí me pitan dos penaltis a favor y una expulsión, yo desde luego no me desquicio. Al revés, lo que hago es ponerme a dar saltos de alegría en el banquillo. No creo que los jugadores del Almería hayan acabado desquiciados por el arbitraje'' comentaba un durísimo Paco Jémez.

Sobre si la expulsión de Rubi podría ser la causa mayor del enfado en las filas rojiblancas, Jémez lo tenía claro: ''Prefiero que me expulsen a mí antes que a Alejandro Gálvez o que me piten un penalti. Si alguien debería haber terminado desquiciado somos nosotros. A mí el arbitraje particularmente no me ha gustado, no lo quiero poner de excusa. No me ha gustado desde el inicio, por cómo ha calibrado las faltas y las tarjetas amarillas. No lo hago como queja, pero no creo que nadie del Almería tenga queja del arbitraje. Si tienen alguna queja, yo les cambio mi situación. Ahí sí que se quejarán''.