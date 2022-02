La versión del himno del Almería que arrasa en las redes sociales: ''Tengo los pelos de punta''

Siempre ha habido mucha polémica en todo lo que se refiere al himno de la UD Almería. Desde la creación del club, se antojó necesaria la composición de un himno musical que representara el sentimiento rojiblanco. Tras varios intentos que no terminaron de cuajar en la parroquia almeriense, en 2011 presentó 'Generación Roja y Blanca', el himno actual de la UD Almería.

Se ha intentado en numerosas ocasiones que la afición presente en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo cante el himno a capella como las grandes aficiones históricas del fútbol español como Sevilla o Real Betis. Estos intentos, hasta ahora, han resultado ser un auténtico fracaso. Algunas voces dentro de la afición piensan que es un himno algo complicado de memorizar para aquellos que no siguen tan de cerca y con tanta pasión al Almería.

En lo que han estado de acuerdo todos y cada uno de los aficionados es en que la versión de Pilar Bogado, pareja de Alejandro Pozo, actual jugador de la UD Almería, es una auténtica maravilla. En un vídeo colgado a TikTok e Instagram, la cantante, que ha participado en programas como La Voz, ha encandilado a todos los almeriensistas.

En el propio vídeo manda un emotivo mensaje dirigido a Pozo: ''Aunque me haya llevado tres horas en el piano para poder sacar las notas y tenga mucho sueño, aunque no sea pianista y sea la primera vez que cante el himno que tantas veces me pides, te quería dar los buenos días de una manera especial''.

La espectacular interpretación del estribillo de 'Generación Rojiblanca' ha causado sensación en las redes sociales y no se han hecho esperar las primeras reacciones, que incluso piden a la joven cantante onubense para cantar el himno a capella antes del comienzo de uno de los encuentros que queden por disputar esta temporada en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

''Tengo los pelos de punta'', ''pelos como escarpias'' o ''qué voz, qué maravilla'' son algunos de los comentarios que han escrito los aficionados rojiblancos en las respuestas al vídeo de Pilar Bogado cantando el himno. Sin duda, la onubense ha encandilado a todos y quién sabe si este es el inicio de una historia cuyo desenlace termine celebrando el ascenso a LaLiga Santander en el mes de mayo con la versión de Pilar cantada en directo en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.