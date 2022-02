Rubi: "Puede que necesitemos el mejor partido de la vida de Carriço"

El entrenador de la UD Almería, Rubi, ha hablado en rueda de prensa para analizar el próximo partido del cuadro indálico ante el Fuenlabrada este viernes a las 21:00 horas

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga Smartbank que enfrentará a los indálicos contra un siempre correoso y difícil Fuenlabrada, con la baja de Chumi y la incógnita de si será Carriço o Martos quien sustituya al central lesionado.



Ahora será el conjunto rojiblanco el que abrirá la jornada el viernes y podrá poner una presión añadida al resto de sus rivales, todo lo contrario que la jornada pasada. Además, se trata del segundo partido en casa consecutivo tras la victoria ante el Mirandés. "Hay generar la sensación de que has hecho los deberes en casa sacando estos dos partidos seguidos. Si lo conseguimos, generaremos una situación mental muy buena para el equipo. Tampoco deja de ser una batalla más. Será un partido importante porque al jugar primero, tengo ganas de que el equipo responda bien".



El técnico catalán ha puesto el foco en su próximo rival, con el que empató a un gol en tierras madrileñas: "Es un equipo muy fuerte a nivel defensivo. Es un equipo que le ha costado marcar goles durante el año pero a nivel defensivo es un equipo que ha conseguido porterías a cero con Valladolid y Eibar. Eso demuestra que es un equipo muy fuerte a nivel defensivo. Me espero un equipo difícil de encontrar espacios, un equipo veterano, con oficio, que maneja los partidos y que además se ha reforzado muy bien este invierno".



El equipo indálico contará con la baja sensible de Chumi para prácticamente el resto de la temporada. Sobre su operación, Rubi ha desvelado que la operación "ha ido fantástica". No ha querido lamentarse demasiado y pone el foco en sus sustitutos: "Tenemos que dar un paso para adelante con los futbolistas que no están lesionados y aprovechar las características que tienen. Cada jugador que puede sustituir a los jugadores lesionados o sancionados te da unas características un poco diferentes. Lo que es la idea defensiva, la idea de trabajo y la idea de equipo la tienen interiorizada todos. Tenemos que ser optimistas ya que los futbolistas que entren al equipo van a estar en buenas condiciones".



Eso sí, el de Vilasar de Mar ha reconocido que los futbolistas llamados a sustituir al central lesionado tendrán una dura papeleta ante jugadores como un Bouldini que ha destacado: "Es un poco más delicado hacer cambios en defensa. Esto requiere un poco más de tiempo para que el futbolista tenga esa confianza para dar su mejor nivel. Hemos utilizado un día a Martos y le hemos pedido que haga el mejor partido de su vida. Lo normal es que necesite algún tiempo. Con Dani Carriço puede ser lo mismo. Vamos a ver qué jugador utilizamos ahí".



También ha dejado claro que ni contempla la opción de explorar el mercado de jugadores libres para la posición de central: "Cuando cerramos el mercado de invierno contemplábamos que podía pasar. Entonces entendíamos que teníamos cuatro centrales puros y César de la Hoz que en un momento dado también lo puede hacer. La idea no es incorporar a nadie porque confiamos ciegamente en los futbolistas que están esperando también sus oportunidades para poder jugar".



No podía faltar la obligada pregunta por el estilo de juego al borde del reglamento del equipo madrileño. Rubi se ha vuelto a mostrar como un firme defensor del espectáculo del fútbol: "La solución la tenemos los entrenadores y los colegiados. Somos los únicos que podemos dar las órdenes de que, como entrenadores, perdamos continuamente tiempo o no. Los colegiados son los únicos que pueden ver si les están intentando jugar con el tiempo. No digo 'tomar el pelo' pero a veces lo parece, o simplemente no se quieren dar cuenta. Yo soy de los que seguiría añadiendo más tiempo incluso de lo que se está añadiendo a día de hoy en los partidos. Incluso sacaría tarjeta a la primera pérdida de tiempo, sin avisar".



En este último tramo de la temporada, quien está acaparando todos los goles es Sadiq Umar, aunque Rubi sigue dándole mérito al equipo: "Ha habido fases de la liga en las que la aportación de los compañeros ha sido muy grande. La de Ramazani, la de Robertone€ solo tienen que acabar dentro esas jugadas, tienen que ser gol. Entonces estaríamos diciendo que los goles se reparten. Está costando un poco más al resto de futbolistas ver portería y en ello estamos trabajando".



No ha perdido la ocasión de mandar un mensaje a la afición, que ya prepara un nuevo recibimiento después del intento fallido de la semana pasada: "Nos queda mucho camino por recorrer esta temporada y ellos están siendo fundamentales. Lo del otro día ya se ha explicado. Yo no tengo que entrar ahí porque además es que no intervengo nada de este tipo de situaciones. Eso sí, por supuesto que lo que queremos es estar con ellos siempre".



Sobre el nivel diferencial de Sadiq de las últimas jornadas: "Siempre tenemos algún jugador que cuando está en su mejor nivel es diferencial. Eso lo tienen todos los equipos: hay jugadores que llevan 15 goles en otros equipos. Igual que me llenó de alegría cada vez que veo a Sadiq, a Dyego y a Villar ayudar al equipo en defensa, trabajando para que el rival no saque el balón cómodo, pues creo que también hay que valorar que las victorias dependen desde la portería y un sistema defensivo. En la parte ofensiva, las finalizaciones pueden ser de un jugador a veces por talento individual y estamos encantados. También creo que muchas veces fabricamos entre todos goles como el de Málaga".



Por sacar alguna nota negativa del rendimiento del equipo, Rubi confesó que no le gustó nada encajar gol en el último minuto del partido, algo nada nuevo: "En el gol que encajamos el otro día, creo que hay un error grande por parte nuestra de no seguir a sus jugadores que entran desde fuera del área en un penalti. A lo mejor vas ganando dos cero y lo desprecias... y te equivocas. Ahí tú tienes que seguir con el grado de concentración hasta el final porque si en vez de haberse acabado el tiempo hubieran quedado dos minutos más hubiéramos ido todos a casa diciendo "encima tenemos que sufrir". Estamos aprendiendo todos y estas cosas las hablamos para que ellos también intenten no repetir esas situaciones".