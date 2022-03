Sadiq es convocado con Nigeria y se perderá varios partidos clave con el Almería

El delantero de la UD Almería vuelve a recibir la llamada de su selección para la disputa de dos partidos en el mes de marzo

La historia se vuelve a repetir. Los peores pronósticos se han cumplido. La UD Almería tendrá que prescindir de los servicios de Sadiq Umar una vez más en lo que llevamos de temporada. El máximo goleador y máximo asistente rojiblanco ha vuelto a recibir la llamada de su selección para la disputa de una importante eliminatoria de cara al Mundial de 2022.



El estado de forma extraordinario de Sadiq no ha pasado desapercibido para el seleccionador interino nigeriano, Austine Eguavoen. Después de volver de la Copa de África, el delantero rojiblanco ha mostrado su mejor versión desde que viste la camiseta del Almería: 5 goles en 4 partidos, además de una asistencia y dos penaltis provocados.

El seleccionador de Nigeria cede y llama al rojiblanco



Aunque en la Copa de África no tuvo mucho protagonismo e incluso fue víctima de algún ataque por parte del propio Eguavoen, el seleccionador de Nigeria ha vuelto a confiar en las dotes del de Kaduna. Muchas voces criticaron el hecho de que Sadiq no participara más en los partidos, algo que finalmente se convirtió en clamor tras la eliminación de Nigeria de la Copa de África.



Todo eso ha propiciado que en la convocatoria de Nigeria figure el nombre de Sadiq por encima de otros jugadores que tuvieron un rol con más protagonismo en la máxima competición continental africana: Taiwo Awoniyi, Paul Onuachu... Incluso el regreso de la máxima estrella nigeriana, Victor Osimhen, no ha hecho caer a Sadiq de la lista de convocados.

El Almería sufre la peor de las bajas en el peor momento



Este hecho es un contratiempo importante para el Almería de Rubi, pues tendrá que volver a deshacerse de su mejor jugador en un tramo muy importante de la competición. Los partidos que disputará Nigeria contra Ghana a ida y vuelta serán el 25 y el 29 de marzo respectivamente. Por tanto, Sadiq corre un serio riesgo de perderse el partido ante el Tenerife (21 de marzo), se perderá seguro el choque ante el Girona (fin de semana del 27 de marzo) y muy posiblemente el enfrentamiento ante el Huesca (fin de semana del 3 de abril).



Ahora la situación será algo distinta para Joan Francesc Ferrer 'Rubi', que ahora sí que cuenta con el delantero suplente de Sadiq, Dyego Sousa. De hecho, el portugués está fraguando buenos minutos cada vez que ingresa al terreno de juego. Sea como fuere, será una baja muy sensible para los intereses del Almería.



Cabe recordar que el peor tramo de la temporada para el conjunto rojiblanco coincidió con la ausencia de Sadiq Umar, mientras estaba concentrado en la Copa de África con su selección. Recuerdos de Vietnam en Almería.