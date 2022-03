Babic desvela el alcance de la lesión que le impidió ser titular en Zaragoza

El central serbio de la UD Almería ha comentado todo lo acontecido en la última semana para el equipo rojiblanco y ha aclarado el impacto de la lesión que tuvo para no partir de inicio en La Romareda

Srdjan Babic, central serbio de la UD Almería, ha comentado la última hora de la actualidad rojiblanca, copada principalmente por la plaga de lesiones en la zaga y el fichaje como agente libre de Rodrigo Ely.



Precisamente sobre las lesiones, Babic lamenta todas estas bajas: "Todas las jornadas pasa algo raro. Tenemos mucha mala suerte con muchas lesiones. Tenemos que levantar la cabeza y seguir adelante".



Tampoco tiene una explicación clara a lo que sucedió en Zaragoza: "Pasaron cosas raras. Tienes oportunidades claras para meter goles y te marcan un gol. Tenemos que seguir trabajando y vamos a arreglar las cosas. No nos queda mucho por delante".



Tres equipos en un punto. Pero Babic confiesa no estar obsesionado con los rivales: "No veo mucho al Eibar ni al Valladolid. Nosotros somos los importantes, aquí depende mucho de nosotros: tenemos los mismos puntos que el Valladolid. Estamos igualados aunque no queda mucho. Tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo y arreglarlas cosas".

La lesión de Babic, nada preocupante



Babic no partió de inicio en La Romareda por unas molestias, aunque finalmente disputó algunos minutos debido a la lesión de Martos. El serbio ha desvelado el alcance de esas molestias, con las que terminó el encuentro: "Estoy bien. El otro día tenía un golpe solo pero ahora estoy bien. Me preparo para el próximo partido".



Sobre el rol multifuncional de De la Hoz: "César nos ayuda mucho: puede jugar como central y como pivote. Nos ayuda donde sea. Él va a dar el cien por cien, es un buen jugador".



Sobre la adaptación de Rodrigo Ely, su compañero en la zaga: "Nosotros estamos aquí para ayudar a toda la gente que viene. Vamos a darlo todo para que se adapte lo más antes posible. Yo creo que me voy a adaptar con todos. No es fácil como central cambiar siempre a tu pareja, pero creo que ahora con Rodrigo creo que va a salir todo bien. Ahora vamos a entrenar y vamos a darnos unos días para conocernos primero".

La situación de la clasficación con Valladolid y Eibar no asusta a Babic



Sobre el próximo partido en casa ante el Lugo: "Aquí en nuestra casa estamos jugando muy buen fútbol. Nuestra afición nos apoya mucho todos los partidos y parece que llevamos 12 jugadores cada partido. Aquí somos más fuertes que fuera de casa. Claro, el Lugo viene en un buen momento: han perdido solo un partido en los últimos 10 partidos".



Sobre el talento ofensivo del equipo: "En Zaragoza hicimos cuatro claras ocasiones: un palo, un larguero, un penalti y un gol anulado. Ofensivamente somos un equipazo y podemos crear todos los partidos oportunidades para gol. Defensivamente creo que los cuatro últimos partidos no estuvimos mal pero contra el Zaragoza no fue el mejor día para nosotros y ahora vamos a arreglarlo todo".



Sobre las claves para conseguir el objetivo con tanta igualdad: "Este año estamos igualados tres o cuatro equipos arriba. No quiero hablar con 12 partidos por delante. Vamos a hablar mejor en los últimos tres o cuatro partidos. Necesitamos ser muy fuertes mentalmente porque para nosotros quedan 12 finales. Ahora hay que olvidar el partido contra el Zaragoza porque se acabó y nos tenemos que estar concentrados para el próximo partido. No nos interesa Tenerife ni nada más, solo Lugo".