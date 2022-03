El Almería confirma que tras Ely irá al mercado a por otro central

La lesión de Iván Martos, que estará entre seis y nueve meses de baja, posibilitará este movimiento ante LaLiga

La UD Almería ha presentado este martes al zaguero Rodrigo Ely como nuevo refuerzo almeriense ante la plaga de lesiones en la defensa que ha sufrido el equipo de Rubi. Una puesta de largo en la que Mohamed El Assy, la mano derecha de Turki en Almería ha confirmado que el conjunto rojiblanco irá a por otro zaguero.

La UD Almería no quiere escatimar en esfuerzos a la hora de asegurarse el ascenso a Primera división de manera directa, por lo que intentarán reforzar con otro integrante más la retaguardia. "Hemos recibido los test de Iván y al ser superior de seis meses, la regulación de LaLiga nos permite incorporar a un jugador, por lo que lo intentaremos", señaló El Assy en la sala de prensa provisional del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde siguió argumentando en relación a las bajas: "Este drama de las lesiones nos ha hecho ver que tras las primeras jornadas batimos todos los récords, luego llegó el covid y las lesiones, una tras otra. Creo que tenemos la mejor plantilla, también hemos sufrido y espero que seamos los más felices".

Preguntado por el VAR, quiso eludir la polémica El Assy. "Tenemos más problemas con las lesiones que con el VAR, es algo que no me preocupa. Es un software y si por un milímetro es fuera de juego, habrá que aceptarlo. En Zaragoza no perdimos por el VAR, tuvimos toda la suerte del mundo, penalti fallado, gol anulado por milímetros, dos balones al poste, el gol que encajamos".

También se refirió El Assy a Turki: "Es la única persona a la que no podemos controlarle la agenda, pero vendrá a chequear el estado de las obras antes de su finalización y también para su inauguración. Estoy contento por cómo va el trabajo, aunque habrá un pequeño retraso por detalles".

Iván Martos, otra lesión de larga duración en la UD Almería

Prácticamente al mismo tiempo que Mohamed El Assy comunicaba las intenciones de la UD Almería de acudir al mercado, el propio club, a través de su página web, confirmaba la baja de larga duración de Iván Martos. El futbolista sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que se produjo el pasado viernes ante el Zaragoza cuando el futbolista rojiblanco pugnaba por un balón con Juanjo Narváez.

Iván Martos tuvo que ser retirado en camilla del terreno de juego. Tras las pruebas médicas a las que se ha sometido se ha confirmado lo peor, pasando por el quirófano. El tiempo de recuperación estará entre los seis y nueve meses.