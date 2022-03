Rubi, sobre fichar otro jugador: "Estamos preparados por si sale una oportunidad"

El técnico rojiblanco ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido frente al Lugo de este sábado

El entrenador de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha acudido a la rueda de prensa tradicional previa a los partidos de la jornada. En este caso ha valorado los últimos movimientos que está realizando el club en materia de fichajes, el próximo enfrentamiento contra el Lugo y la situación de una clasificación más apretada que nunca.



La temporada comienza a encarar su recta final. El míster rojiblanco reconoce que "a medida que van quedando menos partido, posiblemente la palabra importancia gana importancia". Eso sí, todavía pueden pasar muchas cosas a juicio del de Vilasar de Mar: "Quedan 12 partidos. La semana pasada dije que iban a pasar muchas cosas y pasaron: solo ganó de los cinco primeros un equipo. Van a volver a seguir pasando cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que centrarnos en ganar al Lugo aquí en casa y mirando para adelante. Estamos dolidos por no haber sacado nada en Zaragoza pero también es cierto que hubiéramos firmado de los últimos cinco partidos ganar cuatro".



Sobre el rival del sábado, el Lugo: "Es un equipo que está llevando a rajatabla su modelo de juego, lo está haciendo fenomenal. De los últimos 15 partidos de liga solo ha perdido uno, es un dato impresionante. Fuera de casa nadie le ha ganado por más de un gol por más de un gol, siempre ha estado dentro de los partidos desde el primer minuto hasta el último. Está haciendo una temporada extraordinaria. No me espero grandes variaciones a lo que es lo habitual en ellos".



Sobre la alineación y la propuesta del Almería, prefiere no dar muchas pistas al rival: "Voy a hablar muy poquito porque me consta que el rival es uno de los equipos que estudia muy bien a los rivales y por lo tanto no voy a dar ningún tipo de pistas. Esperaremos al sábado para ver la alineación".

Rubi deja la puerta abierta para que el Almería acometa un fichaje más



La tensión va en aumento cada jornada y la lucha por el ascenso directo parece cosa de tres: "A día de hoy, la clasificación dice que hay 3 equipos que tienen una pequeña ventaja, que es relativamente importante a partir del quinto. Esto va a ser una batalla terrible. Como tengamos la fortuna de llevarnos el gato al agua y conseguir una las dos plazas directas la felicidad que vamos a tener va a ser inmensa. Como se ha demostrado, la dificultad es muy grande. Estamos peleando con dos transatlánticos que han bajado de Primera División con unos medios brutales. Nosotros también tenemos lo nuestro y tenemos muy buen equipo, pero al final no es casualidad que dos de los tres equipos que han bajado estén ahí arriba. Vamos a intentar disfrutar sabiendo que hay momentos que se pasa mal pero hay que ir con la máxima confianza de que lo vamos a conseguir".





Sobre cómo llega el equipo física y mentalmente a la recta final de la temporada: "De piernas estamos llegando todos los equipos bien. A nivel físico, tenemos recursos a nivel de jugadores. Sobre el aspecto mental, cuando hacemos partidos entre nosotros de tres o de cuatro equipos, en que lo que más insistimos es que el equipo que vaya perdiendo no tire la toalla continuamente. Ayer el Real Madrid hizo un esfuerzo de sobrevivencia espectacular en la primera parte y en la segunda parte pues pudo manifestar todo lo que tiene y lo buen equipo que es y se llevó una eliminatoria contra un equipo que quizás tiene los tres mejores jugadores del mundo. En el fútbol todo es posible. Esto mismo en otro deporte es mucho más difícil. Es la grandeza de nuestro deporte y continuamente nos da lecciones de aprendizaje".



Sobre las lesiones y la posibilidad de firmar a otro central: "Está claro que hemos tenido mala fortuna. Cada día viene un jugador nuevo con muletas. El club está preparado por si sale alguna oportunidad y tenemos que estar preparados. No sé que acabará pasando. Ahora bastante trabajo hemos tenido con Rodrigo Ely de ponerle al día de cómo trabajábamos, cómo entrenamos y de que conozca a los compañeros y al club. Hay muchas cosas: límites salariales, fichas y también es cierto que los jugadores que están lesionados, en este caso Carriço y Chumi, quieren hacer un esfuerzo por volver a estar en el equipo lo antes posible. El club tiene que estar siempre en primera línea por si sale alguna cosa interesante y en esto, estoy muy contento cómo están trabajando".