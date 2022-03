Las mejores imágenes del Almería 3-3 Lugo

Las mejores imágenes del entretenido encuentro para el espectador neutral que ha tenido lugar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos

La UD Almería se deja dos puntos vitales en la lucha por el ascenso a LaLiga Santander. El Lugo supo jugar en un estadio complicado como el Juegos Mediterráneos y empató hasta en tres ocasiones el marcador, que terminó siendo de 3-3. El conjunto indálico tenía la opción de dormir como líder en solitario, pero este pinchazo hace ahora relamerse a Eibar y Valladolid, que buscarán poner tierra de por medio.



A pesar del doblete de Sadiq, que hoy recibía el MVP del mes de febrero, no fue suficiente para superar la máxima eficacia del Lugo en el terreno de juego. Con apenas tres disparos a puerta, el conjunto de Rubén Albés se lleva un punto a casa anotando tres goles.



El once que presentó Joan Francesc Ferrer 'Rubi' dejaba muy claro en qué momento de la temporada se encuentra el equipo y la necesidad imperiosa de vencer al Lugo. El técnico catalán apostaría por Rodrigo Ely como titular en el centro de la defensa, haciéndole debutar en la semana de su llegada a la plantilla rojiblanca. El que se caería del once sería Eguaras, puesto que De la Hoz recuperaría su posición natural de pivote en el esquema.



No llegamos al cuarto de hora cuando el conjunto local se adelantó. Una triangulación rapidísima en el centro del campo protagonizada por Puigmal derivó en un balón enviado a Sadiq. El nigeriano controló con el pecho en el punto de penalti, amagó y remató de volea. El lanzamiento tocó en un defensor, algo que despistó a Whalley y terminó siendo decisivo para que se introdujera en las mallas de la portería gallega. Así, Sadiq abría la lata con su decimocuarto gol en la temporada.



No podía ser fácil para el Almería. En un partido totalmente controlado y dormido, una segunda jugada del Lugo conseguía poner el empate en el marcador. Ricard empaló una volea en el borde del área que pilló desprevenido a Fernando, que pudo hacer algo más para detener el primer disparo a puerta en todo el partido.

El Almería no consiguió cerrar un partido que tenía de cara



El Almería comenzaría con buen pie la segunda parte, avisando al Lugo después de un disparo duro de Ramazani con la zurda. Whalley se forzó al máximo para repeler el chut del belga. El rechace lo quiso empalar Portillo, pero el propio Sadiq repelió con su cuerpo el disparo.



A la segunda fue la vencida. De nuevo se asociaron Portillo y Sadiq: el malagueño oteó el horizonte en la frontal del área y encontró al nigeriano en el segundo palo, que pudo empujar la pelota hacia la portería del Lugo. Sadiq firmaba así su tercer doblete de la temporada.



Tras el gol, seguía la misma tónica. El Almería llegaba con mucho peligro a zonas peligrosas en terreno gallego. Con más espacios en el campo, los puntales ofensivos del Almería aprovechaban su velocidad para forzar al máximo la máquina a los zagueros lucenses.



Otra vez el Lugo empataría el partido en su segundo tiro de todo el partido. Un latigazo de Clavería desde más allá de la frontal al que, de nuevo, Fernando miró impasible. Ante esta situación, de nuevo Rubi tendría que mover fichas: dio entrada a Eguaras y Lazo.



Casi sin tiempo para poder saborear el empate, el Almería volvía a golpear. Esta vez la reacción de los pupilos de Rubi fue mucho mejor que en la primera parte y siguieron ahogando al Lugo en su área. Tras una larga jugada combinativa, el balón le cayó a Akieme en el área que disparó mal, pero Clavería en un intento de despejar el peligro envío el esférico a su propia portería.



El Lugo ahora sí que se venía arriba en busca de un empate que había tenido en sus manos hasta en dos ocasiones. Fernando salvó un mano a mano con Chris Ramos enviándolo a córner. Precisamente en ese saque de esquina el Lugo anotaría el tercer gol del encuentro tras un remate de Carrillo.