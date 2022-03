Los números que ponen a Fernando en el punto de mira

La actuación del capitán rojiblanco no está siendo muy positiva en los últimos meses y los datos corroboran esta situación

El año 2022 del Almería no está siendo, de largo, nada parecido a lo que se vivió en los últimos meses del 2021. Aunque el equipo rojiblanco ahora haya vuelto a desprender sensaciones positivas de juego, los resultados no están acompañando tanto como en la primera vuelta de la temporada. Después del bajón de enero motivado por ausencias importantes debido a covid, lesiones y convocatorias nacionales, algunos jugadores todavía no han recuperado su nivel.

Ahora el equipo dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' se aferra al liderazgo en ataque de Sadiq Umar y a la magia de Francisco Portillo para encarrilar los resultados. En la parcela defensiva las cosas son totalmente distintas: el Almería ha tenido que lamentar la baja de tres centrales por lesión y ver cómo Babic juega partidos con molestias. La contratación de Rodrigo Ely parece haber paliado de alguna manera este problema, aunque el ex del Alavés llevaba sin competir desde diciembre de 2020.

Sin duda, el caso más llamativo es el de Fernando en la portería. Llegó a ser el mejor jugador del mes de noviembre para LaLiga, después de unas fantásticas actuaciones donde erigió un muro bajo los palos. Gracias a intervenciones salvadoras, como la parada a Saúl Berjón en los últimos minutos de un partido que los rojiblancos ganarían por la mínima al Burgos, el guardameta murciano consiguió muchos puntos para su equipo.

A pesar del bajón de Fernando, tanto Rubi como la afición confían en él



Sin embargo, con el bajón generalizado del equipo también ha llegado el del capitán indálico. El año 2022 está siendo una sombra de lo que fue la primera vuelta de la temporada. Han pasado ya prácticamente dos meses y medio y ahora parece que estamos viendo la peor versión del bautizado como 'San Fernando' por la grada rojiblanca.

Los números hablan por sí solos. Fernando recibió 58 tiros a puerta en los partidos disputados en 2021, de los cuales terminaron 11 siendo goles. Esto se traduce en un ratio de conversión a gol de un 19,66%. En cambio, las cifras son más preocupantes en este año nuevo natural: ha recibido 24 tiros a puerta y ha encajado 15 goles, es decir, un ratio de 62,5%.

Las cifras son preocupantes, pero no parece que la solución sea un cambio de portero para Rubi. Giorgi Makaridze, portero suplente, hasta ahora no ha dado razones de peso para adelantar al murciano en la rotación. De hecho, todo lo contrario. Únicamente ha disputado dos partidos esta temporada: la derrota 1-2 ante el Amorebieta, donde falló estrepitosamente, y la victoria en los penaltis frente al Águilas, donde mostró ciertos momentos de inseguridad importantes ante un equipo de 2ª RFEF.