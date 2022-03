Álex Baena 'se ríe' de la derrota del Almería

El jugador almeriense se ha jactado en las redes sociales de la victoria del Girona ante el equipo de su tierra

No fue sin duda una noche fácil para la UD Almería. La derrota ante el Girona significaba la tercera en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en todo el curso. Además, este pinchazo llega en la recta final de la temporada en una jornada en la que Eibar y Valladolid consiguieron ganar a sus respectivos rivales.



Los pupilos de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' vieron como la portería les fue esquiva una y otra vez. Juan Carlos Martín se convirtió en el héroe gerundense de la noche, al salvar varios tantos con paradas imposibles y deteniendo un penalti a César de la Hoz. Además, el conjunto rojiblanco fallaría otra pena máxima tras la repetición del lanzamiento por una invasión del área de Bernardo.



Este hecho se convirtió en la polémica de la noche. No se llegó a entender claramente la razón de la repetición del lanzamiento en ningún momento, algo por lo que el bando del Girona enfureció. Finalmente, no tendría ningún impacto en el resultado, pues el segundo penalti ejecutado por Juan Villar fue un auténtico esperpento.

La reacción de Álex Baena jactándose del Almería enfurece a la afición almeriense



La repetición de los dos penaltis fue comentada por muchos en redes sociales. Lo que nadie podría esperar era que Álex Baena reaccionara burlándose de esta situación del equipo de su tierra. El jugador, natural de Roquetas de Mar, se perdió este importante partido por estar convocado con la selección sub-21. Era uno de los dos jugadores del Girona que estaban convocados por sus respectivas selecciones. El otro era Arnau, pero el lateral catalán se marchó de la concentración de la selección sub-19 por una lesión ósea que le tendría apartado un mes de los terrenos de juego. Cinco días más tarde, "recuperación milagrosa" aparte, jugó los noventa minutos del encuentro.



No ha gustado nada en la parroquia rojiblanca el mensaje de un jugador de la tierra. En su cuenta de Instagram, compartió una historia donde decía: "¿Seguimos tirando penaltis?" acompañado de varios emoticonos riéndose de la situación. Hay que recordar que el extremo almeriense estuvo cerca de llegar cedido por el Villarreal al equipo indálico al inicio del mercado veraniego, pero finalmente los groguets decidieron enviarlo al Girona.



Un mensaje desafortunado de otro jugador de la provincia de Almería hacia el club insignia de la zona. No es el primero de una larga lista que incluye a jugadores como Salva Sevilla, que celebró un gol en el Mediterráneo que podía suponer el descenso de categoría del Almería. De momento, el único futbolista almeriense que mantiene impoluto este historial es Joaquín Fernández.