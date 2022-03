Un mes de abril de infarto para el Almería

Los rojiblancos encaran una fase clave de la competición con la aspiración de subir a Primera División

La UD Almería quiere hacer borrón y cuenta nueva después de lo sucedido ante el Girona en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Una derrota difícil de digerir donde los indálicos erraron dos penaltis consecutivos que podrían haber significado un empate valioso tal y como está la situación en la tabla clasficatoria.



El mes de marzo no ha sido una catástrofe como el mes de enero pero no ha estado ni mucho menos cerca de ser tan bueno como el mes de febrero para los intereses rojiblancos. De los cuatro partidos disputados en este mes natural, el Almería únicamente ha podido sumar una victoria, ante el Tenerife, y un empate, contra el Lugo en casa. Luego, dos derrotas ante Zaragoza y Girona.



Sin duda, no son buenos resultados, pero el Almería sigue manteniendo la segunda plaza que otorga el ascenso directo a LaLiga Santander. De momento lo hace con un punto de ventaja sobre el tercer clasificado, el Valladolid. Los pucelanos recortaron esta ventaja, que era de cuatro puntos al inicio de la pasada jornada, al vencer al Alcorcón a domicilio.



Ahora los pupilos de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' deben reponerse de este duro palo y recargar pilas pensando en un mes de abril que también augura ser muy complicado. Para empezar el mes, los indálicos visitarán a un Huesca en horas bajas. Los oscenses aspiraban al ascenso pero un mal inicio les ha lastrado hasta tal punto que se encuentran lejos del playoff. Eso sí, los de Xisco Muñoz llegan a este encuentro tras vencer dos partidos seguidos.



El Almería se la jugará en una final por el ascenso ante el Valladolid



Después será la Ponferradina quien visite el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Siempre un rival duro y correoso para el Almería, los bercianos se juegan entrar en playoff en estas últimas fechas. Los últimos antecedentes contra la Ponferradina no son tampoco nada halagüeños para el Almería: de los últimos cuatro enfrentamientos, el Almería ha perdido en tres ocasiones. La última victoria fue en el feudo almeriense con un hattrick de Sadiq Umar.



A continuación, el Almería se la jugará en lo que promete ser la verdadera final por el ascenso directo. Los de Rubi visitarán el José Zorrilla, que promete ser una caldera para entonces, para medirse al Real Valladolid. Ambos equipos han estado en las últimas semanas en un tira y afloja desde la distancia y ese encuentro podría dirimir el destino de la competición para ambos clubes.



Para cerrar el mes de abril, el Almería recibirá a un Sporting que no está cuajando su mejor temporada. Mucho ha cambiado desde la última vez que se midieron ambos conjuntos, cuando el Almería se hizo con la victoria en el último minuto en el Molinón.