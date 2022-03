Guti, el entrenador ''a otro nivel del Almería'' que "merecía dirigir al Madrid", hace las maletas para entrenar a Argentina

El ex futbolista del Real Madrid no terminó su última experiencia en los banquillos de buena manera, y ahora se ofrece a entrenar a un equipo en Argentina

Desde la llegada del jeque saudí Turki Al-Sheikh a la propiedad de la UD Almería, el conjunto indálico entró en otra dimensión tanto deportiva como económica. El equipo rojiblanco realizó una gran inversión con tal de llegar a LaLiga Santander desde su primera temporada, incluyendo a jugadores de renombre y también a entrenadores como José María Gutiérrez 'Guti'.



El ex jugador del Real Madrid tuvo su primera oportunidad como entrenador profesional en el Almería. Fue, sin duda, una apuesta personal de Turki, que se había reunido semanas antes con la leyenda madridista. Tras los resultados cosechados por Pedro Emmanuel al principio de la temporada, que dejaron al Almería en segunda posición, a la dirección del club indálico no le tembló el pulso para relevarlo por Guti.



El paso de Guti por el Almería no fue el más exitoso. Aunque el equipo consiguió bajo sus órdenes alcanzar el mejor nivel de la temporada, fue algo fugaz: Guti no fue capaz de desmantelar a los equipos rivales que se encerraban en su área, a pesar de tener al que, a la postre, sería uno de los futbolistas más prometedores del panorama mundial, Darwin Núñez.

El paso de Guti por Almería fue pésimo, aunque afirma que merece entrenar a equipos más grandes



El vestuario se resquebrajó tras la famosa rueda de prensa del entrenador rojiblanco en Soria, después de un empate a uno. Guti cargó contra sus jugadores públicamente y les acusó de no querer ganar ese partido. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo y sus planteamientos fueron muy cuestionables. Después de la reanudación de la competición, tras el parón ocasionado por la pandemia, Guti fue despedido.



En las últimas semanas ha vuelto a reaparecer públicamente, a pesar de que todavía no se ha despedido de la afición rojiblanca que le acogió de manera muy calurosa. Fue en 'El Chiringuito' y ahí esquivó hablar en profundidad de su paso por el banquillo del Almería. Eso sí, Jorge D'Alessandro no dudó en afirmar que el ex jugador del Madrid "no estaba para entrenar al Almería" sino para "cosas más grandes", algo que afirmó con una sonrisa Guti.



Pues bien, parece que otra vez Guti tendrá que tragarse sus palabras. Según el periodista Lautaro Méndez de Vélez670, el ex entrenador del Almería habría sido ofrecido a Vélez, equipo que milita en la Primera División Argentina. Precisamente el club argentino acaba de despedir a otro ex madridista, Gabriel Heinze, después del mal desempeño en estos primeros compases de la competición.



De merecer entrenar al Real Madrid a entrenar a Vélez. Otro duro golpe de realidad para Guti, un entrenador que todavía no ha demostrado absolutamente nada en el fútbol profesional e, incluso, desaprovechó un talento generacional como Darwin Núñez al no conseguir el ascenso a Primera.