Las mejores imágenes del Almería 3-0 Ponferradina

La galería de imágenes con los mejores momentos de la victoria del Almería ante la Ponferradina

La UD Almería regresa al ascenso directo una jornada más tarde tras aprovechar el pinchazo de Valladolid y Eibar y ha capitalizado una oportunidad de oro que se le había presentado en la jornada previa al choque directo entre almerienses y pucelanos.

El partido comenzó con un Almería que quería dominar el juego ante una Ponfe que no tenía ningún problema en esperar a los indálicos para tener su oportunidad al contragolpe. Sadiq cayó en dos ocasiones que podrían haber requerido la intervención del VAR: fue trastabillado por Pujol cuando se marchaba solo ante Amir y fue derribado por Amo en el área. En ninguna de ambas se señaló nada punible por el VAR.



El nigeriano, eso sí, volvería a ver puerta después de un mes sin celebrar un gol debido a su ausencia por estar concentrado con su selección. Una gran jugada enhebrada por Appiah y Centelles terminó en un balón colgado al área que cazó Sadiq para lanzar un remate a contrapié para Amir, que no pudo hacer nada. Se adelantaba el Almería al minuto 16, una de las claves que Rubi pedía a sus jugadores durante la semana.



La banda izquierda del Almería era lo más peligroso para una Ponferradina que se veía comprometida para parar las acometidas de Appiah ante Paris Adot. Eso sí, los balones al área no conseguían conectar con ningún atacante indálico. El atrevimiento del inglés lograba arrancar los aplausos de su entrenador y del respetable en la grada.



Después, poco más tuvo la primera parte. Cuando el ritmo de juego favorecía al Almería, la Ponferradina intentaba realizar parones mandando hombres al suelo para que no se escapara el partido de las manos de los leoneses. Gracias a ello, la Ponfe pudo tener más posesión de pelota aunque sin llegar a incomodar la meta de Fernando.



La segunda mitad comenzaría con buenas noticias para los aficionados rojiblancos en las gradas del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El conjunto dirigido por Rubi ampliaría la renta en el electrónico en los primeros compases por medio de Arnau Puigmal. Una jugada en transición de los almerienses que parecía detenerse en las botas de Appiah terminó en un centro de Samú Costa rechazado por la defensa visitante. El balón le caería en el área a un Puigmal que colocó el interior de su bota derecha para empalar esa pelota que terminó en el fondo de las mallas.



Desde el segundo gol fue la Ponfe quien quiso tener la iniciativa del partido y fue el Almería quien dio un paso atrás para tener más espacios al contragolpe, algo que podría aprovechar Sadiq Umar gracias a su velocidad. Bolo dio entrada a Yuri y Agus Medina para buscar revertir un resultado bastante negativo para los intereses leoneses.



La Ponfe tuvo varias ocasiones donde pudo correr la espalda de la zaga indálica, pero el desacierto en los metros finales de Yuri evitó el gol visitante para apretar aún más el partido. Los golpes por la parte del Almería los intentaba dar Sadiq, que con varios disparos lejanos y una acción personal en el área, intentaba sorprender a Amir sin éxito.



Sin embargo, el Almería estuvo más cerca de hacer el tercero que la Ponfe el primero. La gran ocasión la tuvo Sadiq tras una gran jugada personal de Lazo que cabalgó una contra en diagonal. El de Sanlúcar encontró a Sadiq con un centro que remató el nigeriano desde el punto de penalti, pero se encontró con el meta iraní que realizó un esfuerzo extraordinario para evitar el tercero.



Lo buscó, lo mereció y lo encontró. El Almería cerraría el encuentro con un gol de fantasía rojiblanca después de un saque de banda. Al primer toque combinaron varios futbolistas indálicos en el área, taconazo incluido, para que Eguaras estrenara su cuenta goleadora de la temporada y rematar a una Ponferradina que ya había depuesto sus armas.

