Real Valladolid 0-0 Almería: ¡comienza el partido!

La UD Almería y el Real Valladolid se miden en un partido importantísimo por el ascenso para estar la próxima jornada en LaLiga Santander

La UD Almería y el Real Valladolid se veían las caras este sábado en el partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga Smartbank. Ambos conjuntos llegaban a esta jornada separados por únicamente por un punto, en tercera y segunda posición respectivamente. Los dos entrenadores han intentado quitarle presión a sus futbolistas en las horas previas al partido, que adquiere tintes de final.



El técnico de la UD Almería, Joan Francesc 'Rubi', sorprendería a propios y extraños con la elección del once titular de cara a la finalísima de hoy. Se caería del once uno de los jugadores más utilizados por el de Vilasar de Mar y uno de los más importantes para el esquema indálico. César de la Hoz no partiría de inicio en detrimento de Íñigo Eguaras, que anotó su primer gol como rojiblanco la jornada pasada.



El partido comenzaba con una sorpresa ya negativa para los intereses de los hombres de Pacheta, pues El Yamiq, que iba a ser teóricamente titular después de recuperarse de una lesión, sentía unas molestias y Pacheta no decidió arriesgar y apostó por Javi Sánchez, que apenas había calentado y que también llegaba recién recuperado de lesión.

Alineaciones confirmadas:

Real Valladolid: Masip; Nacho, Joaquín, Javi Sánchez, Luis Pérez; Monchu, Roque Mesa; Toni Villa, Iván Sánchez, Plata; Weissman



UD Almería: Fernando; Pozo, Ely, Babic, Akieme; Eguaras, Samú Costa, Robertone; Portillo, Sadiq, Ramazani