El Big Data niega un 'baño' del Valladolid y muestra que el Almería mereció ganar

La inteligencia artificial ha arrojado unos datos sorprendentes para muchos sobre el partido que terminaría en empate entre el Real Valladolid y la UD Almería

La pasada jornada en LaLiga Smartbank, podíamos disfrutar de uno de los grandes encuentros de esta temporada. El Real Valladolid y la UD Almería medían sus fuerzas en la jornada 36, una fecha clave para las aspiraciones de ascenso directo para ambos conjuntos. Con la afición a su favor en el José Zorrilla, los pucelanos se veían obligados a vencer para dar un golpe sobre la mesa. Finalmente, el Almería resistió y consiguió rascar un punto más que meritorio.



Si viéramos el partido desde una perspectiva tradicional, posiblemente podríamos llegar a la conclusión de que, si hubo algún equipo más merecedor de la victoria, ese era el Valladolid. Los hombres de Pacheta controlaron la posesión de pelota en prácticamente todo momento y el Almería solo podía defenderse ante las constantes acometidas rojiblancas.



Incluso el técnico rojiblanco, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' reconocía en la rueda de prensa posterior al partido que el Valladolid "había sido superior en muchos tramos del partido". A pesar de ello, el Almería marcó dos goles en los pocos zarpazos que dio, marcando el gol del empate tras un saque de esquina en el minuto 88, después de que Rodrigo Ely anotara su primer gol con la elástica rojiblanca.

El Big Data le da la victoria al Almería por su buen hacer en las áreas



Sin embargo, los números no están para nada de acuerdo en estas afirmaciones. Las sensaciones no concuerdan en absoluto con las conclusiones que extrae del partido la inteligencia artificial. Según la cuenta de Twitter, @FutbolyRedes, que trabaja aplicando metodologías de los sistemas complejos al estudio del juego de los equipos de fútbol, el Almería debió ganar ese partido.



A través de la estadística, cada día más empleada, de goles esperados, se hace este complicado análisis. El Almería debió marcar 2 goles en este partido, cosa que se cumpliría respecto a la realidad. En cambio, el Valladolid ni siquiera llega al gol esperado en este encuentro, llegando a la cifra de 0.69 goles esperados.



Tal y como se muestra gráficamente, el Valladolid tuvo más disparos a puerta y, por ende, más ocasiones. Sucede que estos ataques del Pucela eran de menor calidad que los de los indálicos y por tanto mucho menos peligrosos para la portería de Fernando Martínez. En cambio, cada disparo del Almería engendraba mucho peligro para la meta que defendía Masip.



Esta estadística deja claro que, aunque el Valladolid dominara la posesión, realmente el Almería no sufrió tanto como podría esperarse. Esto es sin duda una clara mejora respecto a otras jornadas e, incluso, otras temporadas, donde el Almería perdía efectividad en ambas áreas, tanto en defensa como en ataque.