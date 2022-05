Rubi: "Tenemos la ilusión de que el Almería esté el año que viene en Primera"

El entrenador rojiblanco ha valorado la victoria en un campo tan complicado como El Plantío y analiza las posibilidades de su equipo de cara a conseguir el ascenso directo

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', habló este sábado por la noche en la rueda de prensa posterior a la victoria de sus pupilos frente al Burgos por 0-2. El de Vilasar de Mar se vio mucho más contento que de costumbre, tal y como transmitieron sus palabras.

Durante toda la jornada que el Almería jugó en El Plantío, como lleva siendo así durante toda la temporada, se vio unión en el vestuario y, sobre todo, como así reflejó el entrenador, unas "ganas de conseguir el ascenso directo de una manera clara". Fueron estas palabras del técnico a las que añadió el sueño de la plantilla: "Todos tenemos la ilusión de que el Almería esté el año que viene en Primera División".

Sobre el devenir del partido, que se le pudo complicar al Almería en algunos momentos: "En la primera parte hemos sufrido en algunas situaciones, tanto por la izquierda como a balón parado. Hemos sido efectivos, pero hemos tenido alguna ocasión que ha terminado en parada de Alfonso. Ha sido un partido disputado e igualado. En la segunda parte hasta el final sí que me ha parecido que teníamos el partido controlado pero casi una jugada mete al Burgos y nos habría hecho pasarlo mal en los últimos minutos"

Para Rubi, la victoria en Burgos tiene un sabor especial: "Le damos mucha importancia ganar en Burgos, porque no es fácil y eso nos da confianza. Ahora es el momento en el que uno de los tres que falle un poquito más de la cuenta es el que se va a quedar fuera del ascenso. Es una victoria muy importante pero que nos obliga a seguir ganando, si no, no habrá premio"

La dificultad del desafío que consiguió acometer el Almería la valora Rubi: "No ha sido nada fácil. Ganar de dos goles aquí es un honor, porque no lo ha hecho nadie. Ha habido momentos en los que lo hemos pasado muy mal, sobre todo a balón parado. Ha habido algún remate franco que lo normal hubiera sido que terminara en gol. Luego hemos tenido el acierto de Fernando, que si no habríamos terminado sufriendo más de la cuenta. Aunque ya estábamos teniendo contraataques muy claros también, y no hemos estado acertados porque podríamos haber metido algún gol".

Sobre conseguir el ascenso directo: "Nosotros más que hablar de objetivo, lo que queremos es intentar ascender de categoría. Sí, es un objetivo, pero ya puestos que estamos en esa pelea por las dos primeras plazas, nuestra ilusión es conseguirlo de forma directa. Sabemos que no hay nada hecho y que tenemos dos rivales potentísimos que también lo quieren. Quien no lo consiga de forma directa, le va a quedar un playoff con un estado anímico a trabajar de manera importante. Si luego hay que pelear la otra vía, lo haremos, pero nosotros estamos muy ilusionados con el ascenso directo".

Sobre los cambios realizados respecto al último encuentro en el once inicial: "Son cuatro cambios con respecto al partido del Sporting. Respecto al partido del Valladolid son dos cambios. Estamos ahora con un desgaste brutal. Hemos jugado el lunes y ahora nos tocaba jugar el sábado. Parece que es una semana larga, pero es una semana corta. Teníamos futbolistas con dudas a nivel físico y tengo la fortuna de tener una gran plantilla. En el momento en el que quito a un jugador y pongo a otro, el equipo sigue rindiendo igual".

Por delante quedan cuatro jornadas frenéticas que, al margen del calendario al que debe hacer frente el cuadro indálico, deja un enfrentamiento entre el Valladolid y el Eibar. Fue por ello que Rubi sentenciaba: "Es verdad que con la victoria ese duelo está condicionado. Nosotros miramos lo nuestro, pero con lo de abajo tienes que ir con cuidado".