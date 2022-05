Fernando no entrena con el grupo, pero espera llegar para el partido ante el Amorebieta

El guardameta es la principal duda del grupo dirigido por Rubi después de aquejarse de unas molestias en su rodilla izquierda tras la parada del penalti en Burgos

La UD Almería ha reanudado los entrenamientos para comenzar a preparar ya el partido que el sábado, a las 18:15 horas, le enfrentará a la SD Amorebieta en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, correspondiente a la trigésimo novena jornada de la Liga Smartbank. El club indálico se juega mucha parte de sus aspiraciones por cerrar cuanto antes ese ansiado ascenso en ese partido, para aprovechar el cruce directo entre Eibar y Valladolid.

La victoria de los rojiblancos en Burgos, realmente importante, se ha visto reforzada más aun por la derrota, este lunes, del Real Valladolid en su campo, con lo que el conjunto almeriense tiene ahora cuatro puntos de ventaja, más el gol average particular, con el equipo pucelano, que es el tercero en la tabla clasificatoria. Es por ello que se abren nuevos escenarios en estos últimos cuatro partidos, donde el Almería podría firmar su ascenso directo incluso dentro de dos semanas, si los resultados necesarios se dan, en Anoeta.

Fernando, la gran preocupación en Almería, evoluciona favorablemente



La plantilla del Almería, encabezada por el técnico catalán Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha comenzado el trabajo semanal centrado sólo en su rival del sábado y en cómo ganarle porque el Amorebieta llegará al Mediterráneos dispuesto a jugarse sus últimas opciones de permanencia. El conjunto vasco querrá quemar sus últimas balas ante un rival que ya venció en la ida del campeonato y que significó la primera victoria del Amorebieta en el fútbol profesional. La tensión deberá ser máxima si los de Rubi no quieren pinchar en casa, tal y como le pasó en la noche del lunes al Valladolid ante el Sanse.

Con todos estos argumentos, Rubi y sus jugadores no quieren hacer cábalas ni pensar más allá del sábado, y sí estar totalmente centrados en el próximo encuentro ante el Amorebieta. El técnico tiene las bajas ya conocidas de Chumi, aunque trabaja parcialmente con el grupo; de Juanjo Nieto, que ha comenzado a ejercitarse en la hierba al margen de los compañeros, y de Iván Martos.

Fernando, que acabó con molestias en su rodilla izquierda el encuentro de Burgos, no ha entrenado, pero evoluciona favorablemente. El meta ha hecho un trabajo específico, como ha ocurrido en semanas anteriores, y en breve volverá con sus compañeros. No hay que olvidar que las molestias las arrastra desde hace ya semanas si bien no le han impedido competir hasta el momento.

El plan de los hombres de Rubi pasa por encerrarse esta semana en el Estadio de los Juegos del Mediterráneos, pues entrenarán a puerta cerrada este próximo miércoles, jueves y viernes, de cara a una buena preparación para una nueva final.