Real Sociedad B - Almería: un último paso hacia el ascenso (previa, horario y posibles alineaciones)

La Real Sociedad B y la UD Almería se ven las caras este viernes a las 21:00 en el Reale Arena en el partido correspondiente a la jornada 40 de LaLiga Smartbank

La UD Almería y el Sanse abrirán una nueva jornada de infarto en la Segunda División del fútbol español. Ambos conjuntos necesitan vencer en este compromiso para estar cerca de cumplir sus respectivos objetivos. En el caso del Almería, una victoria significaría sellar medio ascenso a Primera, pues necesita sumar seis de los nueve puntos en juego, e incluso podría celebrar el ascenso dependiendo del resto de resultados esta misma jornada. En el otro lado estará la Real Sociedad B que está inmersa en la lucha por la salvación. Los hombres de Xabi Alonso están en un buen estado de forma y amenazan a Málaga y Sporting. De hecho, una victoria de los txuriurdin les colocaría de forma momentánea en zona de salvación.

El equipo dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' viajará este jueves a San Sebastián con las ideas muy claras. Los futbolistas almerienses solo piensan en vencer en este encuentro, olvidándose del desempeño del resto de rivales. No en vano, el club indálico depende de sí mismo para poder certificar un ascenso que está más cerca que nunca. Una victoria del Almería metería mucha presión a Eibar y Valladolid, por lo que la misión en Almería está clara: ganar al Sanse. No será sencillo, ni mucho menos, ante un equipo que encadena tres victorias consecutivas que han apretado la zona de descenso. Lo que tendrá en alerta a los de Rubi será precisamente que los de Xabi Alonso fueron capaces de vencer a domicilio en Valladolid, algo que no pudo conseguir el Almería.

El Almería en busca de una victoria que pueda darle medio ascenso a LaLiga Santander



Esta jornada el parte médico se ampliará para desgracia de Rubi. El técnico catalán no podrá contar con los servicios de Largie Ramazani, que sufrió una lesión en los isquiotibiales en el último partido ante el Amorebieta. Aunque parecía que se perdería toda la temporada, las pruebas han mostrado que sufre una elongación y no rotura, por lo que estará disponible para la próxima jornada. El belga se suma a la lista de no disponibles junto a Martos y Nieto, con la duda de si Chumi obtendrá el alta médica antes de viajar a San Sebastián. Ely, finalmente, podrá participar en el encuentro a pesar de tener que salir por unas molestias musculares la semana pasada.

Por ello, el técnico de Vilasar de Mar estará obligado a modificar el once, algo que lleva haciendo normalmente, tal y como ha reconocido, en la mayor parte de partidos fuera de casa. Lazo y Appiah son las principales alternativas para el belga, mientras que en el centro del campo podría aparecer de nuevo Eguaras o un Puigmal cuyas últimas actuaciones fueron de notable. En la línea defensiva no se espera ninguna revolución, especialmente con la disponibilidad de Ely.

La Real Sociedad B de Xabi Alonso, en busca de otra machada para salir del descenso



Por la parte de la Real B, la doble cara que viene mostrando al equipo guipuzcoano entre los partidos de fuera y los de casa es el principal obstáculo para el equipo txuri urdin, que ha perdido en tres de sus cuatro últimas comparecencias en el Reale Arena.

La Real tendrá para este encuentro mucha pólvora ofensiva ya que podrá contar con los jugadores convocados por Imanol Alguacil ante el Cádiz salvo imprevisto, como Karrikaburu, Djouahra, Lobete o Martín, a los que suma el talento de Robert Navarro y un Xeber Alkain que viene en buena forma tras marcar la pasada jornada.

Alineaciones probables:

Real Sociedad B: Zubiaurre; Blasco, González de Zárate, Arambarri; Martín, Turrientes, Aldasoro, Sola; Robert Navarro, Karrikaburu, Alkain

UD Almería: Fernando; Pozo, Ely, Babic, Akieme; De la Hoz, Samú Costa, Robertone; Appiah, Ramazani, Sadiq

Árbitro: Caparrós Hernández (colegio valenciano)

Campo: Reale Arena

Hora: 21:00