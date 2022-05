El escándalo de la reventa para el Almería - Alcorcón: hasta 1000 euros por una entrada

El lío de la venta de las entradas, que se agotaron en las primeras horas de la semana, ha servido para que un grupo de personas se intenten lucrar de la desesperación almeriensista

La UD Almería anunció durante las primeras horas de la tarde del lunes que se habían agotado todas las entradas para el próximo partido que disputará el conjunto rojiblanco ante el Alcorcón en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Este partido podría significar el regreso de la UD Almería, después de siete años de travesía por LaLiga Smartbank, a la máxima categoría del fútbol español: LaLiga Santander.

Nadie quería perderse este encuentro. Era una fecha señalada desde el inicio de la temporada. Después de estar dos temporadas rozando con la yema de los dedos el ascenso de categoría, parece que el objetivo marcado por la administración de Turki Al-Sheikh está más cerca que nunca de cumplirse. Una victoria del Almería sellará definitivamente el billete a Primera División para la próxima temporada.

Sin embargo, la venta de entradas no estuvo gestionada de la mejor de las maneras: fue imposible encontrar entradas online, debido a la caída del servidor de la web de venta, y la venta estuvo limitada a aquellos que acudieron de forma presencial al estadio. Durante las primeras horas, los aficionados pudieron adquirir todas las entradas que quisieran, sin un límite por persona. Este hecho fue aprovechado por numerosas personas, que han visto un filón para poder lucrarse de la desesperación del resto de aficionados sin entrada.

El Almería pide perdón en un comunicado y anuncia que "no se repetirá"



Por ello, el club indálico ha emitido un comunicado sobre este aspecto, disculpándose "a los aficionados que, por diferentes circunstancias, no pudieron obtener el pasado lunes entradas para el partido que el próximo sábado disputará el equipo rojiblanco frente a la AD Alcorcón". El Almería ha lamentado que el servidor "se bloqueó debido a la gran demanda y aunque se intentó solventar el problema, fue imposible". "Se pusieron 1870 entradas a la venta, las que no ocupan sus abonados, que fueron insuficientes para atender a aquellos que guardaron cola. El aforo se ha quedado pequeño para los intereses de nuestros seguidores, pero es el que existe actualmente" reconocen desde el club. Además, el Almería ha anunciado que "se detectaron anomalías" y posibilitaron la compra de entrada masiva por parte de una sola persona. Es curioso también que señale que se corregirá el "vender localidades a personas que iban con camisetas de otros clubes".

Obviamente, la reventa de entradas es un acto ilegal, pero algunos han elegido saltarse la ley en busca de un rédito económico fácil. El club rojiblanco, según ha anunciado en su comunicado, está trabajando en la identificación de todas las personas que estén revendiendo entradas para su posterior denuncia a la Policía. Mientras tanto, estas personas, siguen ofertando sus entradas a través de sus redes sociales y de portales de anuncios de venta.

Lo más sorprendente es el precio que le han puesto a las entradas que ofertan. Cabe recordar que el valor real de los tickets es de 40, 30 y 20 euros, en tribuna, preferencia y fondos respectivamente. Pues bien, se han llegado a ver anuncios de entradas a mil euros, aunque esté quizás es el ejemplo más exagerado. La media de precios que se está observando en la reventa supera los 200 euros, algo que es diez veces superior al precio más barato.

La reventa indigna a todos los aficionados, que han hecho un llamamiento a no picar en esta estafa y obligar a todas estas personas a asumir unas pérdidas importantes, pues algunos han llegado a comprar diez entradas para su posterior reventa. Esto podría suponer que el Mediterráneo no se llenara a pesar de no haber más entradas. Pero sin duda, la actitud de estas personas es lo que ha terminado de incendiar a la afición rojiblanca: "No me siento mal por ganarme un dinero revendiendo un par de entradas, me he chupado una cola enorme", "Mi intención es ver el fútbol, pero por ese precio me puedo pensar no ver el partido"