Las graves consecuencias de no subir a Primera que hacen temblar al Almería

El futuro es incierto en Almería si no se consigue el ascenso

El futuro es incierto en Almería si no se consigue el ascenso UD Almería

El conjunto indálico desaprovechó la oportunidad de subir la pasada jornada y ahora mira más de cerca la posibilidad de entrar en un playoff de ascenso

La UD Almería vive los últimos días de la temporada de LaLiga Smartbank con mucha incertidumbre y muchos nervios, tal y como se vio reflejado en el terreno de juego el pasado sábado ante el Alcorcón. Después precisamente del empate ante el conjunto alfarero en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el conjunto indálico tiró por la borda su primera oportunidad de ascender, pues debía vencer para poder celebrar el ascenso junto a sus aficionados.

Ahora las cosas se ven desde otra perspectiva en la ciudad indálica. Aunque el equipo de Rubi sigue dependiendo de sí mismo para vencer, las dudas que se plantean son más que obvias: si no se pudo vencer a un Alcorcón, será complicado vencer a un Leganés que viene de dejar sin playoffs a la Ponferradina después de una goleada a domicilio. Un empate podría valerle al Almería para subir, siempre y cuando el Eibar no empatara o el Valladolid no venciera.

El ascenso a Primera División lleva siendo esquivo al club indálico las dos últimas temporadas, coincidiendo con la llegada a la propiedad de Turki Al-Sheikh. El jeque saudí lleva tres temporadas encabezando este proyecto personal, apostando porque el Almería suba muy pronto a Primera. La gestión económica y deportiva siempre ha ido encaminada en esa dirección, especialmente esta temporada, por lo que una cuarta temporada en Segunda División supondría tener que afrontar numerosas graves consecuencias.

La continuidad de Turki y de muchos jugadores, en el aire si no se asciende



La primera y gran duda que surge en el almeriensismo es la continuidad de Turki en su ambicioso proyecto en Almería. Tal y como dijo Mohamed El Assy en una de sus primeras intervenciones en tierras almerienses, el proyecto estaba pensado para ascender en tres años. Esta temporada sería la fecha límite dentro de los cálculos de la directiva indálica, si bien no se ha dejado entrever en ningún momento el abandono de Turki y los suyos a lo largo de los muchos momentos complicados que ha sufrido el Almería estos años. La inversión realizada en el estadio también es importante y sería un dinero que caería en saco roto.

Aunque esta primera duda puede ser de un ámbito más especulativo, lo que no cabe duda es que el Almería se vería forzado a ajustarse el cinturón una vez más. La segunda consecuencia sería un aluvión de ventas para cuadrar un límite salarial que, en estos momentos, ahoga al Almería. El haber tenido un mayor límite en temporadas anteriores facilitó la incorporación de jugadores como Sadiq Umar. Aunque se redujera de forma drástica respecto a la temporada pasada, el Almería no se veía forzado a vender, pues únicamente se restringían los fichajes y no las fichas de los jugadores ya en el equipo. Una segunda temporada sobrepasando el límite salarial conllevaría una especie de sanción o de canon a pagar para el Almería, por lo que el conjunto rojiblanco estaría obligado a vender a sus máximas estrellas como Sadiq Umar o Samú Costa. La continuidad de Rubi y su cuerpo técnico también quedaría en una posición muy complicada. Únicamente el dinero que recibiera el club indálico por la plusvalía de la venta de Darwin Núñez podría aliviar esta pérdida de activos.

A estas duras condiciones, se le sumaría, con toda probabilidad, la pérdida de fichajes apalabrados verbalmente con jugadores de Primera División, como es el caso de Óscar Melendo, que no ha renovado con el Espanyol y apuntan, desde Cataluña, sería jugador de la UD Almería la próxima temporada en LaLiga Santander.

No le quedaría otra al Almería que seguir intentando un ascenso que estaría más caro que nunca. Tres equipos recién descendidos que siempre han dado guerra en Segunda División y han demostrado tener buenos proyectos con buenas economías, que sumados a la ayuda del descenso, serían favoritos de partida. Desde 1ª RFEF llegarán Andorra, con menos impedimentos fiscales para fichar, y un histórico como el Racing de Santander. El Deportivo de la Coruña también estaría muy cerca de volver, por lo que sería una competición de absoluto infierno para el Almería.