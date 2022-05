La calculadora del ascenso directo a LaLiga del Eibar, el Almería y el Valladolid

Los tres equipos se disputan las dos plazas que dan billete a Primera división

La última jornada de LaLiga decidirá los dos ascensos directos a la máxima categoría entre la SD Eibar y la UD Almería, que dependen de sí mismos en sus duelos contra el AD Alcorcón y el CD Leganés, respectivamente, y el Real Valladolid, dos puntos por debajo y el único de los tres que juega en su campo, en su caso frente a la SD Huesca.

1 - SD EIBAR (80 puntos): Visita al Alcorcón, ya descendido desde hace semanas.

- Si gana: asciende sin depender de otros resultados.

- Si empata: asciende si no gana el Valladolid o no vence el Almería.

- Si pierde: asciende si no puntúa el Almería o si no gana el Valladolid.

Resultados últimas 5 jornadas del Eibar: VVDVV.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2 - UD ALMERÍA (80 puntos): Visita al Leganés, situado en la duodécima posición.

- Si gana: asciende sin depender de otros resultados.

- Si empata: asciende si no empata el Eibar o no gana el Valladolid, una vez que el triple empate a 81 puntos lo relegaría a la tercera plaza.

- Si pierde: asciende si no puntúa el Eibar o no gana el Valladolid.

Resultados últimas 5 jornadas del Almería: EVVVV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



3 - REAL VALLADOLID (78 PUNTOS): Recibe en su estadio al Huesca, undécimo.

- Si gana: asciende si el Eibar y el Almería no ganan los dos a la vez; si el conjunto vasco no vence en solitario, una vez que le tiene ganada la diferencia particular; o si el Almería no puntúa.

- Si empata: no tiene opción de ascender directamente.

- Si pierde: no tiene opción de ascender directamente.

Resultados últimas 5 jornadas del Valladolid: VVVDV.