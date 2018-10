Soler afirma que Voro es el entrenador que más ha influido en su carrera

El centrocampista del Valencia Carlos Soler afirmó, que Salvador González "Voro" es el entrenador que más ha influido en su carrera y que Mestalla es el estadio del fútbol español en el que más se nota la presencia de la afición.



Así lo señaló en una entrevista publicada en la revista Panenka, en la que destacó la influencia de Voro, que le entrenó en la segunda mitad de la campaña 2016-2017, aunque el técnico que le hizo debutar fue el italiano Cesare Prandelli y previamente Rubén Baraja le había dado mucha confianza en las categorías inferiores del club.



"Con Voro en el primer equipo y un 4-3-3 me ubiqué de '10'... Yo jugaba por delante de Enzo y Parejo. Todos me han marcado, pero quien me ha permitido que me quede en la elite es Voro. Le estoy muy agradecido", indicó.



Sobre el campo del Valencia indicó que, tras haber jugado en todos los estadios del campeonato español, que Mestalla es el estadio donde más se nota la afición porque ofrece un ambiente "genial" al ser "un campo precioso, vertical, cerrado, en el que se escucha todo".



El jugador marca distancias en la entrevista entre su juego y el de algunos de los grandes centrocampistas del club como Fernando Gómez, Gaizka Mendieta, Rubén Baraja o Pepe Claramunt, quien llegó a decir que Soler era su sucesor.



No le gusta que le comparen y señaló: "Yo soy yo y Mendieta es Mendieta y Baraja es Baraja", por lo que considera que cada uno tiene sus virtudes.



La entrevista repasa la vinculación entre el futbolista y el club desde que era un niño, su llegada bien pequeño a la escuela valencianista y sus recuerdos como espectador junto a sus amigos en las gradas del estadio.



"Hasta los 15 años estuve pidiendo pases para entrar a Mestalla. En la semifinal de la Europa League ante el Sevilla recibí como cánticos al equipo", explicó el jugador internacional sub-21, que ya ha tenido la oportunidad de trabajar con la selección absoluta en los entrenamientos previos al Mundial de Rusia.



Soler, nacido en Valencia en 1997 e incorporado hace dos años al equipo en el que cumple su tercera campaña, recordó que "sigue siendo" aficionado del Valencia, que sus padres lo son y que sabe que la afición del club es exigente, aunque "con poco que les des se enganchan".



"Yo como aficionado también exigía que los jugadores peleasen cada balón. Mestalla aprieta, pero también aprieta mucho a los rivales", afirmó.



Respecto al Valencia actual, señaló que se aprende mucho de Dani Parejo. "Me fijé en cómo entrenaba, en como se mueve, es un placer jugar con él", explicó, mientras que también destacó a Geoffrey Kondogbia, aunque sus perfiles sean diferentes, y a Francis Coquelin y Daniel Wass.



Respecto a su posición actual, habitual en la banda derecha por decisión del técnico Marcelino García Toral, Carlos Soler indicó que "por fuera se tocan muchos menos balones".



"Me gusta estar más en contacto con el balón y por fuera debo estar más certero en cada aparición. Me voy adaptando, pero me faltan conceptos por coger", afirmó.



Sobre la posibilidad de ser un "One club man" y completar toda su trayectoria en el Valencia, dijo que es algo que se verá con el tiempo.



"Si eres feliz donde la gente te quiere, no tienes motivos para moverte. Yo soy feliz en el Valencia, y mientras la gente y el club me quieran, no voy a tener motivo aparente para querer salir", afirmó. EFE



