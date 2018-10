Piccini: "Las críticas las intentaré convertir en aplausos"

El lateral italiano del Valencia, Cristiano Piccini, señaló que es consciente de que no ha empezado la temporada tan bien como le hubiera gustado y aseguró que tratará de revertir las críticas recibidas.

"Las críticas son parte del fútbol. Seguiré entrenando, mejorando, y las críticas las intentaré convertir en aplausos. Estoy por el buen camino, cada vez que vengo a entrenar doy el máximo", comentó en una entrevista facilitada por el club.

"Sé que tengo que trabajar y mejorar, pero lo he hecho siempre allá donde he ido. He entrenado fuerte para ganarme también el cariño de la gente, sé que no he empezado bien porque no vivo en Marte, y el error que tuve contra el Espanyol tuvo mucha repercusión", subrayó.

El defensor, uno de los fichajes del Valencia para esta temporada, comentó que "no soy un chico que vive en la nube, sé de dónde vengo, cuánto he trabajado y dónde he empezado. He llegado aquí porque he hecho autocrítica, intento mejorar. He tenido muchos compañeros y amigos con mucha calidad que no tenían autocrítica y no tenían cabeza para llegar alto, y al final se quedaron atrás".

Piccini señaló que tanto el rendimiento del equipo como el suyo en particular ha mejorado en las últimas semanas. "El equipo, sobre todo la última semana cuando ganamos a la Real Sociedad, empatamos en un campo difícil como Old Trafford, y el punto que sumamos ante el Barcelona, reflejan que el equipo va a más".

"Personalmente vuelvo de la selección con fuerza, con ilusión, con ganas como siempre, con ganas de trabajar y mejorar. Estamos en la buena dirección y después empezaremos a ganar muchos partidos seguidos, vamos a ir para arriba", auguró.

El futbolista, que ha debutado recientemente con la selección italiana, aseguró que "ha sido una semana muy bonita y no puedo pedir más. Es un orgullo tremendo defender a la selección, estoy muy feliz de haber llegado hasta ahí".

"Cuando me llamó el entrenador para hacerme debutar fue bastante emocionante, también fue muy bonito y he trabajado bien estos años, creo que me lo he merecido", concluyó.