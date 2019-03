Pique Gayá-Éder Sarabia.

El lateral izquierdo del Valencia José Luis Gayá, atendió a los medios de comunicación tras la clasificación del conjunto ché para la final de Copa del Rey del próximo 25 de mayo en el Benito Villamarín, intervención en la que analizó la eliminatoria ante el Betis, equipo al que alabó, pero donde también lanzó algún que otro dardo al segundo entrenador del conjunto verdiblanco, Éder Sarabia.

Eufórico después de clasificarse para una final copera 11 años después, Gayá quiso agradecer el apoyo de su afición durante todo el partido para lograr el pase, ya que el Valencia se enfrentaba "a un gran equipo, que hace un muy buen fútbol y no es nada fácil. Tengo dar la enhorabuena al Betis por la gran Copa que han hecho".

Sin embargo, también fue preguntado por algún que otro rifirrafe que tuvo con el banquillo bético: "Al final es normal que le digas "oye haz tu trabajo y deja hacer el mío". No creo que sea lo mejor que me diga esas cosas. Le he dicho a Setién que cómo dejaba que su segundo dijera esas cosas. Lo hacen para desestabilizar".

Y es que no es la primera vez que el lateral y el técnico tienen un cruce de palabras. Ya la temporada pasada se vivió algo parecido, y Gayá así lo ha explicado. "No he tenido ningún problema con Setién. Ha sido Éder Sarabia, que el año pasado me decía que me tiraba todo el rato y este año también. Su trabajo no es el de meterse con ningún jugador y por eso le he dicho algo", concluyó.