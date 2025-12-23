La oposición a Peter Lim lanza una llamativa carta a los Reyes Magos que causa furor en Valencia

La plataforma Libertad VCF ha renovado el cartel publicitario del que dispone junto a Mestalla para criticar la gestión del empresario singapurense con la imagen de un niño con la camiseta che que escribe su particular lista de deseos

El Valencia ha despedido el año con solo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso y la sensación generalizada de que otro año más tocará pelear, cuanto más, por alcanzar la tranquilidad en la zona templada de LaLiga. El optimismo creciente desde que Carlos Corberán aterrizara mediada la pasada campaña y las promesas lanzadas desde Singapur para dar un paso al frente y armar un proyecto más ambicioso pronto se han dado de bruces con la realidad. Con el parapeto de Ron Gourlay como cabeza visible, se sigue insistiendo en que la meta es devolver al conjunto che a Europa en unos años. Pero ni la inversión se corresponde con ello ni la gestión da sus frutos, debiendo acudir de nuevo al mercado de enero para tratar de corregir los errores de la planificación veraniega.

Por todo ello, la afición valencianista hace tiempo que se siente más que engañada. La sensación de impotencia ante el control de Meriton es tal que hay quien apuntan a que la grada de Mestalla se ha domesticado y no exhibe el espíritu de guerra que se necesita en estos casos, como ha deslizado por ejemplo el ex cancerbero Santi Cañizares. Pero sí que sigue habiendo voces críticas que no perdonan la deriva deportiva y económica a la que Peter Lim ha conducido a un club acostumbrado a pelear por títulos y vivir en la zona noble de tabla.

'No' al traslado al Nou Mestalla

Uno de esos bastiones lo representa la plataforma de oposición Libertad VCF, que entre otros aspectos viene denunciado la ausencia de un "debate" sobre la conveniencia de mudarse al Nou Mestalla, algo que consideran ha sido "robado" a la afición, pues en ningún momento se le ha dado voz ni se le ha pedido opinión al respecto. Aunque en la pasada Junta de Accionistas el presidente, Kiat Lim, volvió a insistir en el que la finalización de la construcción del nuevo estado es clave para el resurgir económico y el relanzamiento del proyecto, estos seguidores sostienen que quedarse en la que ha sido la casa del Valencia desde 1923, con la consiguiente reforma integral, es algo posible. Y no solo por una razón sentimental y de identidad, sino por cuestiones de ahorro.

Con ese objetivo, la citada asociación contrató un panel publicitario junto al propio recinto che para exponer su idea bajo el lema: "Quedar-nos en Mestalla és possible". Pero ahora ha decidido cambiarlo, aprovechando las fiestas navideñas, para lanzar otro mensaje contra la gestión del empresario singapurense, utilizando para ello una curiosa carta a los Reyes Magos.

"Borrar de nuestras vidas a quien está matando nuestro club"

"La Navidad es época de alegría, ilusión y nostalgia Se refuerza el sentimientos de amor, generosidad y esperanza. Para los valencianistas que amamos al Valencia C.F no hay mayor alegría o ilusión que borrar de nuestras vidas a quien está matando nuestro club y que provoca vivir en la nostalgia de un pasado glorioso. ¡Que se cumplan todos los deseos!", se puede leer en la particular felicitación navideña que Libertad VCF ha expresado a través de sus redes sociales, acompañando dicho texto de la misma imagen que luce en el citado panel, en la que se ve a un niño con la camiseta del equipo mientras escribe su carta a los Reyes Magos. En ella se puede leer su lista de deseos: "Queridos Reyes Magos. Quedarme en Mestalla. Jugar en Europa. 'Lim go home'".