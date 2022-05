Cae el segundo fichaje en el Valencia y se dispara el gasto sin Europa

Estos movimientos serán compensados con futuras ventas, estando en la rampa de salida Gayá, Carlos Soler y Guedes

No está siendo el final de temporada deseado por el Valencia CF después de perder la final de Copa de Rey contra el Real Betis Balompié y haberse quedado sin opciones de clasificación europea vía LaLiga hace semanas. A pesar de ello, el cuadro blanquinegro ya prepara la siguiente campaña en busca de conformar la mejor plantilla posible para reducir distancias con el grupo de equipos, entre los que está Sevilla FC, Real Betis, Real Sociedad o Villarreal CF, que le ha quitado el sitio natural que siempre ha tenido el histórico club arraigado en Mestalla. Miguel Ángel Corona, director deportivo valencianista, parece que ha recibido la autorización y ya ha podido atar a su segundo fichaje de cara a la próxima temporada, si bien hay algo de trampa pues este futbolista no es otro que Omar Alderete, el cual seguirá en el Valencia CF.



El Valencia CF ha decidido ejercer la opción de compra que tenía sobre Omar Alderete, tasada en 7,5 millones de euros, que recibirá el Hertha de Berlín, club que prestó al central paraguayo. Cierra así el Valencia CF uno de sus frentes abiertos, puesto que la opción expiraba el 30 de junio de este año y la entidad valencianista no ha querido que le surgieran problemas, ya que Alderete se ha convertido en fundamental en el equipo que ha construido José Bordalás, técnico del Valencia CF. Así lo ha adelantado César Luis Merlo, prestigioso periodista deportivo de TyC Sports.



Este es el segundo movimiento en positivo del Valencia CF, el cual ya ató hace unos días a Hugo Duro. La escuadra valencianista desembolsó unos 4 millones de euros al Getafe CF para retener al delantero madrileño, uno de los futbolistas que más ha destacado en este tortuoso curso en Mestalla. Sumando las dos operaciones, el Valencia CF ya tiene comprometidos 11'5 'kilos', los cuales serán compensados con ventas futuras.



Porque al margen de estas operaciones, las otras dudas a resolver en el Valencia CF se centran en el apartado de salidas, donde tres pilares fundamentales centran toda la información. Los capitanes José Luis Gayá y Carlos Soler acaban contrato en 2023 y sus renovaciones se complican más cada día que pasan. De hecho en las últimas días se viene filtrando que están siendo ofrecidos a un FC Barcelona con muchos problemas financieros.



Por otro lado, emerge Gonçalo Guedes, que finaliza vinculación contractual en 2024, apuntándose a que Meriton, Peter Lin y Anil Murthy lo venderán para aliviar las dificultades económicas por las que atraviesa un Valencia CF que tiene que vender de aquí a final de junio por un valor cercano a los 40 millones de euros.