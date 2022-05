Una deuda con Adil Rami le impide a un club fichar

A sus 36 años, Adil Rami, ex del Valencia CF y Sevilla FC, entre otros, jugó la última temporada en el Troyes.

A sus 36 años, el ex del Valencia CF y Sevilla FC, entre otros, jugó la última temporada en el Troyes

Adil Rami, quien fuera futbolista del Sevilla FC y del Valencia CF, apura su carrera futbolística en Francia, donde ha estado en la filas del Troyes, de la Ligue 1. A sus 36 años, el central francés es conocido en España y en LaLiga por su paso por los dos conjuntos mencionados, en donde dejó grandes, gratos y buenos recuerdos. También ha estado por otros países como Rusia, Turquía o Italia, pero es en Portugal donde le ha surgido un frente abierto a Adil Rami, un problemilla con un ex equipo, el histórico Boavista, que ha propiciado unas grandes consecuencias para la entidad lusa.

La FIFA le ha comunicado al Boavista que debido a que no ha saldado la deuda que tenía con Adil Rami, que asciende a 200.000 euros, no puede fichar desde hoy hasta que le pague al zaguero nacido en la ciudad de Bastia. Un fuerte golpe para el histórico club luso que no pasa su mejor momento económico ni tampoco deportivo, puesto que ha acabado en la posición número 12 en la liga NOS, lejos de aquellos años de principios de este milenio en los que incluso llegó a alzarse con el título nacional. También posee en sus vitrinas cinco Copas de Portugal, dos Supercopas y dos campeonatos de la Segunda división lusa.

Muy caro le ha salido al Boavista la única temporada con la que contó con Adil Rami, la 2020/21, la anterior a esta, puesto que el francés apenas disputó 22 encuentros, todos en el torneo de la regularidad.

Adil Rami estuvo dos temporadas en el Sevilla FC, entre 2015 y 2017, con el que pudo ganar la UEFA Europa League de la 2015/2016. Durante esos cursos futbolísticos, Adil Rami fue muy importante, siendo un titular habital, puesto que acumuló casi 7.000 minutos disputados en los 79 encuentros en los que participó, marcando en ellos tres goles y dando una asistencia.

Antes de estar en la escuadra blanquirroja, pasó por el Valencia CF. Allí pasó tres temporadas, siendo casi centenario en cuanto a partidos, (93), con ocho goles y cuatro asistencias en casi 8.100 minutos.

Adil Rami también fue parte de la Francia campeona del mundo en Rusia 2018 y ha defendido las camisetas del Lille, Olympique de Marsella, Sochi, AC Milan o Fenerbahce. Un auténtico trotamundos el ex jugador del Sevilla FC, que a sus 36 años parece que continúa buscando equipo con el que proseguir su ya extensa carrera deportiva.