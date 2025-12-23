Pepelu vuelve a entrar en escena en el Valencia

El centrocampista de Denia vuelve a ser una figura fija en el once del Valencia. Con el adiós de Rubén Baraja, Pepelu perdió protagonismo en los planes de Carlos Corberán que, obligado por la falta de pivotes defensivos de su agrado, vuelve a confiar en el mediocentro che

El Valencia despide el curso con urgencias y dudas, aunque con una gran certeza. El regreso de Pepelu a los planes de Carlos Corberán es una de las mejores noticias en Mestalla en este curso. El centrocampista de Denia, con la marcha de Rubén Baraja en diciembre del pasado año, pasó a un segundo plano en el club, solapado por un gran Javi Guerra que tomó las riendas del equipo. La llegada de Barrenechea terminó por hundir al valenciano que vuelve a convencer a Carlos Corberán en esta temporada. Pepelu, de esta forma, vuelve a entrar en escena en el Valencia.

Carlos Corberán 'indulta' a Pepelu en el Valencia

La participación de Pepelu en los planes de Carlos Corberán se ha multiplicado, de manera notable, en las últimas jornadas de LaLiga. La falta de un pivote defensivo ha obligado a Coberán a 'indultar' a Pepelu que apenas había tenido protagonismo hasta el momento en el once del técnico che. En lo que va de temporada, Pepelu acumula 1.210 minutos jugados, repartidos entre 16 encuentros. En LaLiga, el centrocampista de Denia ha sido titular en 13 ocasiones tras 17 jornadas, asentándose como un fijo en el esquema de Carlos Corberán. Por poner contexto del gran avance que ha logrado Pepelu convenciendo a Corberán, en la pasada campaña con el técnico che en el banquillo, el mediocentro jugó 631 minutos en LaLiga en 21 partidos que estuvo presente el de Cheste en Mestalla.

Pepelu ejerce como capitán en el Valencia

Además de regresar a los planes de Carlos Corberán para ser una figura importante dentro del Valencia, Pepelu también ejerce de capitán para dar la cara cuando los resultados son negativos. El de Denia, tras el empate ante el Mallorca, atendió a los medios de comunicación para dar un toque de atención a sus compañeros, asegurando que "las sensaciones ya no valen". "Hay que vivir cada jugada al límite, si no lo estamos haciendo pues pasa esto", comenzó diciendo. "Queríamos la victoria. Otra vez el balón parado nos vuelve a poner difícil las cosas. Las sensaciones no nos valen aunque lo hayamos intentado", comentaba visiblemente enfadado por el rendimiento del equipo y, sobre todo, por el resultado. "Tenemos parón, aprovechar para desconectar y cuando volvamos dar lo mejor de cada uno porque esto va a ser así hasta final de temporada, un camino largo, y hay que trabajar y seguir puliendo detalles para que caigan de cara", concluyó el centrocampista del Valencia que pide más a sus compañeros tras las vacaciones.