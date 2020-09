Pedraza se aleja definitivamente y el Betis cambia de objetivo

Alfonso Pedraza no volverá al Betis, salvo volteo mayúsculo de los acontecimientos, por razones, en realidad, ajenas a su control y, seguramente, a sus deseos. Y eso que, como se informó en los últimos días, el Villarreal estudiaba una oferta a la baja de los verdiblancos por el carrilero zurdo, por supuesto muy lejos de la opción de compra (10+4 millones de euros) recogida en el contrato de cesión suscrito hace un año entre ambos clubes. Con solamente un año más de contrato con la entidad amarilla y sin visos de renovar, parecía una salida positiva para todas las partes, si bien la situación del cordobés ha dado un giro de 180 grados.

Las propuestas del extranjero por el internacional sub 21 español se habrían disipado o no colmarían las aspiraciones del interesado y del todavía dueño de sus derechos federativos. Los efectos negativos que ha causado en la economía de la mayoría de los equipos del mundo la crisis sanitaria por el coronavirus de Wuhan dinamitó múltiples operaciones que se antojaban encauzadas, por lo que Pedraza y el Villarreal debieron replantearse su relación, viciada tras unas declaraciones a ESTADIO Deportivo, que cumplen un año la semana próxima, donde el zurdo admitía no haberse sentido nunca querido en tierras levantinas.

Tras aquello, fue recibido con graves insultos por un amplio sector de la grada del Estadio de la Cerámica, hecho denunciado a LaLiga por un Betis en el que el de San Sebastián de los Ballesteros no logró triunfar, en parte por una lesión mal curada y sus correspondientes secuelas, pero donde soñaba con volver, tanto por la proyección que puede alcanzar en Heliópolis como por la cercanía con su casa. Finalmente, no será posible, ya que, aparte de que Unai Emery está satisfecho con sus evoluciones durante la pretemporada, el destino se ha aliado para que se quede allí.

Así, el hipotético titular en el lateral zurdo del Villarreal, Alberto Moreno, se retiraba lesionado durante el reciente amistoso contra el Tenerife en Pinatar Arena, resultando la dolencia más grave, incluso, de lo previsto. En una comunicado, la institución castellonense confirmaba que el sevillano puede estar hasta seis meses alejado de los terrenos de juego, pues tiene afectado el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, tras el golpe recibido y el mal apoyo de la pierna posterior, por lo que será intervenido por el doctor Ramón Cugat en Barcelona el martes próximo. Se le realizará una artroscopia que podría derivar en una cirugía mayor, de tal manera que los amarillos tendrán que cubrirse las espaldas.

Salvo que haya fichajes, de momento no prioritarios en esa demarcación, el Villarreal sólo cuenta con Pedraza y Jaume Costa para ese puesto, habida cuenta de que ya ha cedido al canterano Quintillà al Norwich inglés. El Betis, por tanto, habrá de optar por otras vías para completar el costado izquierdo de su defensa, donde Álex Moreno no cuenta, por ahora, con competencia. La cesión del culé Miranda, por el que el Barcelona pretende un traspaso con opción de recompra que no contempla por ahora el cuadro verdiblanco por imperativos monetarios, vuelve a estar sobre la mesa de Antonio Cordón.