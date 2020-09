El Villarreal estudia una oferta a la baja del Betis por Pedraza

El Villarreal está estudiando seriamente una oferta a la baja que ha presentado formalmente el Betis para intentar hacerse con los servicios de Alfonso Pedraza, que la temporada pasada jugó cedido en el conjunto verdiblanco con una opción de compra de 10 millones de euros y otros cuatro en variables, cantidad mucho más alta de la que ha ofrecido por el carrilero izquierdo cordobés, que no cuenta para el club amarillo.

La operación, que ya llevaba anunciándose desde los primeros días del pasado mes de agosto, estaría muy próxima a concluir con un acuerdo entre las entidades y con Pedraza vestido de nuevo con las trece barras -el objetivo que tenía cuando cerró su llegada a préstamo hace ahora justo un año-, según la información adelantada por Mundo Deportivo.

Pedraza concluyó a finales de julio su etapa en el Betis. El acuerdo con el Villarreal contemplaba una opción de compra de 10 millones más cuatro en variables, pero el club verdiblanco no la ejecutó y sólo le prometió al jugador intentar negociar su fichaje a la baja. Su nombre estaba ya sobre la mesa de Antonio Cordón y de Manuel Pellegrini, antes de que firmasen, y el internacional sub 21 llevaba desde entonces esperando noticias desde la pretemporada del conjunto de Unai Emery.

En sus últimas semanas en Heliópolis, Pedraza insistió mucho en su deseo de seguir en el Betis, pues ya era consciente de lo que el conjunto castellonense le iba a trasladar a su vuelta a La Cerámica. Efectivamente, a finales de julio el Villarreal ya le había comunicado que debería buscar equipo, a pesar de que sus características se ajustan a la perfección a la idea de lateral profundo que siempre ha acompañado a Emery en todos sus equipos.

No en vano, es un extremo reconvertido a carrilero. Es decir, ha experimentado la misma reubicación que en su día se 'inventó' el técnico de Hondarribia con Jordi Alba, en el Valencia, y con Alberto Moreno, en el Sevilla. Precisamente, el del Cerro vuelve a estar ahora bajo las órdenes del vasco y una preocupante lesión de rodilla hizo temer al Betis que se rompiese la operación por Pedraza.

Con sólo un año más de contrato con el Villarreal, el campeón de Europa sub 19 y sub 21 contaba a principios de verano con algún que otro pretendiente fuera de las fronteras españolas que, de momento no se han movido para sacarle de un club, el amarillo, en el que nunca se ha encontrado feliz, según declaró en una entrevista a ESTADIO Deportivo.

"La verdad es que nunca me he sentido querido en el Villarreal. Siempre he tenido que salir para dar pasos adelante en mi carrera y la verdad es que no me he sentido querido. Sí, es verdad que le agradezco a todo el Villarreal porque ha sido el club con el que he llegado a debutar en Primera, pero no me he sentido lo suficientemente querido y valorado para seguir otro año allí", declaraba hace un año a este periódico Pedraza, que ganó en protagonismo tras el parón por el coronavirus y llegó a adelantar a Álex Moreno en la banda izquierda.