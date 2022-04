Lanzados a por el préstamo de Lo Celso

El argentino, como ya hiciera con el Betis, ha recuperado su mejor versión en LaLiga de la mano del Villarreal

El argentino Giovani Lo Celso se convirtió en el mayor traspaso del Betis por un futbolista, cuando en verano de 2019 lo transfirió al Tottenham en un inteligente movimiento por el que el conjunto inglés pagó 16 millones de euros en concepto de cesión para, meses más tarde, en enero de 2020, acabar ejerciendo la primera de las dos opciones de compra de la que disponían los 'Spurs', por valor de 32 millones de euros más variables. La segunda ventana, programada para junio, era por valor de 40 kilos.

Con dicho movimiento, el Betis consiguió un beneficio económico de más de 20 millones de euros en apenas un año por un futbolista que, además, rindió a un excelente nivel como ético, sumando 16 goles y cinco asistencias. Dribló, también el Betis, el porcentaje de la plusvalía de una futura venta que el PSG se había guardado cuando el conjunto verdiblanco firmó al argentino.

En Inglaterra, Lo Celso nunca acabó de encontrar del todo su lugar, sumando 84 partidos a lo largo de dos temporadas y media en las que vivió continuos dientes de sierra y en los que tan sólo firmó ocho goles y seis asistencias. Nada que ver con su temporada como bético, de ahí que en enero decidiera volver a LaLiga de la mano del Villarreal CF de Unai Emery, con quien se ha convertido en titularísimo hasta el punto de haber participado en todos los partidos que el 'Submarino amarillo' ha disputado desde que arribó al Estadio de La Cerámica.

El buen hace de Lo Celso con el Villarreal no ha pasado inadvertido en Londres, donde el propio Antonio Conte, técnico del conjunto 'Spurs', se ha referido a ello, acordándose también de Bryan Gil, cedido también por el Tottenham en España, concretamente en el Valencia CF. "En primer lugar estoy muy contento por su gran actuación. Necesitaba jugar con regularidad, con continuidad. Por eso se fue a España en una liga que conoce muy bien porque jugaba muy bien y el Tottenham lo compró cuando jugaba en esa liga. Volver allí y demostrar que está en buena forma es bueno para todos, sobre todo porque el Tottenham pagó mucho dinero por él. Estoy muy contento porque está jugando todos los partidos, está demostrando que es un buen jugador, pero nunca dije que no sea un buen jugador", dijo Conte sobre Lo Celso.

Los elogios de Conte, lógicamente, tampoco han pasadopor alto para el Villarreal CF, donde no disponen de opción de compra sobre el argentino Giovani Lo Celso, quien tendría que volver a Londres el próximo verano, al tener contrato con el Tottenham hasta 2025.

Pese a ello, en Castellón están muy contentos con el rendimiento ofrecido por Lo Celso como amarillo, de ahí que la intención, ahora, sea abrir nuevas conversaciones con el Tottenham para intentar mantener a Lo Celso la próxima temporada, consiguiendo su cesión por un curso más. El argentino, en principio, no lo vería con malos ojos, ya que está feliz en España y su deseo sería no volver a Inglaterra.

Tal y como informa en su cuenta de Twitter el periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado, Unai Emery sería clave para conseguir cerrar el futuro acuerdo, tal y como lo fue ya en enero, cuando el Olympique de Lyon se interesó también en la cesión de Lo Celso y el préstamo estaba bastante avanzado entre clubes.

