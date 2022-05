Los problemas de Cavani en el vestuario de Manchester y la última llamada de LaLiga.

El uruguayo sigue teniendo como prioridad el jugar en España a pesar de las propuestas que le llegan

Edinson Cavani es uno de los agentes libres que más interés suscita en el próximo mercado de fichajes. Relacionado con equipos argentinos y mexicanos, la prioridad del delantero uruguayo es probar la aventura española, en LaLiga, en la cual desea jugar desde hace mucho tiempo. De hecho ya fue vinculado al Atlético de Madrid, al FC Barcelona, al Sevilla FC y más recientemente a la Real Sociedad, quien no descarta su incorporación mediante una operación a la que usó con David Silva hace unas campañas. No son los únicos conjuntos de LaLiga que están detrás de Edinson Cavani, ya que ahora ha emergido el Villarreal CF.



Edinson Cavani, quien ha acabado contrato con el Manchester United, es una petición expresa de Unai Emery, entrenador del Villarreal CF, quien ve en el uruguayo al delantero ideal con el que complementar su ofensiva. Así lo ha anunciado el periodista francés Julien Maynard, de Telefoot, quien añade a Gio Lo Celso en la lista de deseos del técnico vasco. A pesar de ello, el galo también apunta a que ambas operaciones no serán nada sencillas para la escuadra de Castellón, puesto que hay mucha competencia para hacerse con los servicios futbolísticos de los dos talentosos sudamericanos.



A sus 35 años, Edinson Cavani ya ha mostrado su deseo de explorar todas las alternativas que le lleguen, pero su entorno, por el momento, sigue afirmando que LaLiga parte con ventaja respecto al resto de competiciones. De poco sirven los intentos recientes de Boca Juniors, América de México y Salernitana, que lo han intentado convencer sin éxito.



"Cavani se quedará en Europa, hay varios sondeos de equipos españoles y el atacante uruguayo optará por uno de ellos. LaLiga lo seduce deportivamente pensando en Qatar 2022 y su continuidad, además le permite estar cerca de sus hijos más grandes que viven en Italia", afirmó el periodista Sebastián Giovanelli hace poco tras hablar con Walter Guglielmone, representante de Cavani.





Por el momento, habrá que esperar a ver qué decisión toma, quien salió del Manchester United tras acabar contrato y después de no terminar muy bien con algunos miembros de la plantilla mancuniana.