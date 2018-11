Galo Blanco: ´Con el tiempo convenceremos a los jugadores que es lo mejor´

Madrid, 26 nov (EFE).- Un día después de consumarse la victoria a domicilio de Croacia ante Francia en la final de la Copa Davis en Lille, el grupo Kosmos sigue trabajando en su proyecto para que el próximo año salga a la luz el nuevo formato de esta competición, cuya fase final se disputará en Madrid del 18 al 24 de noviembre.



Galo Blanco, director deportivo del grupo, en una visita a la sede central de EFE en Madrid, señala que la aspiración de Kosmos es que esta Copa Davis sea la "fiesta anual del tenis". Está convencido además de que "con el tiempo" convencerán a los jugadores de que "es lo mejor", defiende sobre las fechas que son las mismas de estos últimos años, y anuncia que en el Abierto de Australia del próximo año se verá donde están todos situados.



P. ¿Qué sintió este domingo al ver las imágenes de la final entre Francia y Copa Davis?.



R. Estuvimos en Lille viernes y sábado, pero el último día no vi ni un solo punto. Si no estoy con la familia, me matan" (risas).



Pero fue igual que todos los años, una competición de Copa Davis. Era la final, un evento único y había muy buen ambiente. Es un sitio donde ha habido muchas eliminatorias antes, y la gente está muy con Francia.



P. Ahora se abre una nueva etapa, ¿cuáles son las aspiraciones del grupo Kosmos?



R. Que sea un evento único y la fiesta mundial del tenis. El evento estaba perdiendo un poco el prestigio debido a que el calendario estaba muy saturado y hacía que los jugadores tuvieran que dedicar cuatro semanas de su calendario a la Davis.



Había que hacerlo más corto y que tengan que dedicar solo dos semanas, o incluso equipos que dediquen solo una, y así poder tener a las mejores naciones.



P. Albert Costa, director de competición, participó en las reuniones del comité de directores en Milán, ¿qué se dijo de las fechas para el 2020 de la fase final de la Copa Davis?.



R. No hay nada concreto. Hubo una reunión en Milán (Finales Nueva Generación), y otra en Londres (Finales ATP) que fue muy importante porque se sentaron la ITF, la ATP, los Slams y Kosmos. Se han dicho muchas cosas que han sido importantes para el tenis para poder llegar a un acuerdo en el futuro, y en enero en Australia, nos volveremos a sentar y veremos dónde estamos.



P. Pouille aseguró este domingo, al igual que Mahut, que no participarían más en esta competición, pero Cilic confirmó que quiere defender el título el próximo año en Madrid. Son las dos caras de los finalistas. ¿Hay tiempo para convencer a todos?.



R. Claro que sí, hay mucho tiempo. Al final todas las novedades siempre tardan un tiempo en digerirse. Todos los jugadores tienen que pensar que esto es para un bien mejor para el tenis. Para que sea la fiesta del tenis y que van a seguir representando a sus naciones.



Al final queda un año para que ellos entiendan que esto es mucho mejor, que esto es lo que ellos venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Una de dos, ellos pedían que, o el calendario se recortaba o la competición fuera más corta. Porque dedicar cuatro semanas al año de su tiempo era una barbaridad. Ahora lo tienen, y aunque se quejan de las fechas, pero al final la fecha es la misma que ha sido este año. Se está en conversaciones con ITF y ATP para llegar a un acuerdo, pero no hay nada diferente.



Al final, con el tiempo, convenceremos a los jugadores de que esto es lo mejor para el tenis y es lo que vienen pidiendo desde hace mucho tiempo.



P. ¿Qué ha supuesto para ustedes el anuncio de la Copa ATP para 2020?. ¿Es un rival también?.



R. Para ser sincero, es un torneo más que la ATP va a hacer para los jugadores, y no tiene nada que ver con lo nuestro, con la Copa Davis. La Copa ATP representa a los jugadores y la Davis a las Federaciones y las naciones. En la Copa ATP el premio en metálico es solo para los jugadores. Y en la Davis es para los jugadores y las federaciones.



P. ¿Poco se sabe de la distribución de los premios en metálico, puede adelantarnos algo?



Hemos tenido ahora una reunión en Lille y se ha llegado a un acuerdo, y en los próximos días se sabrá exactamente cómo será la repartición de los premios.



P. ¿Tendrá Kosmos la potestad o la posibilidad de pactar con los jugadores su participación mediante primas o fijos?



R. La negociación con los jugadores va a ser siempre a través de la Federación como ha sido hasta ahora. Y no hay nada que negociar con ellos. Ellos tienen que representar a su país, y si lo que se pregunta es si va a haber un dinero extra, no lo va a haber.



P. ¿Pasa por la mente del grupo la posibilidad de tener que volver al antiguo formato?



R. No. Creo que no, no tiene sentido es una competición que como he dicho antes estaba muy cargada. Sin ir más lejos el año pasado cuando Francia ganó, Lucas Pouille no ganó a ningún 'top-ten' en las cuatro semanas que compitió, y creo que se estaba perdiendo y devaluando un poco. Estoy convencido de que esta es la mejor forma de relanzarla y de que los jugadores se comprometan junto con las federaciones.



P. ¿Hay alguna posibilidad para que esa fase final se dispute alguna vez sobre tierra batida?



R. La idea es mover el torneo por diferentes partes del mundo. Los dos primeros años se va a jugar en Madrid y luego se va a ir moviendo. Si coincide que los torneos que hayan anteriormente o después son en tierra, seguramente se hará y adaptará para que sea en tierra. No estamos en contra.



Pero a día de hoy, con las fechas que tenemos, justo después del Masters de Londres, tenemos que hacerlo en las mismas superficie de allí para evitar lesiones, y que los jugadores lleguen bien preparados habiendo jugado en la semana antes. A día de hoy es lo que hay.



P. En 2020 habrá tres competiciones por equipos, dos oficiales y una exhibición (Laver Cup). Djokovic dijo en Londres que las tres en el mismo calendario son insostenibles. ¿Qué opina al respecto?



R. Djokovic te dice esto, pero si le preguntas a 'Rafa' te va a decir otra cosa, Cilic, Thiem, Federer, igual. La ATP, los jugadores están lleno de intereses, cada uno tira para su lado. Lo que si que es verdad y Djokovic lo ha dicho también, es que hay que llegar a un consenso, y que esto va a llegar. No se si más temprano o más tarde, pero al final nos vamos a poner de acuerdo.



Es muy bueno que tengamos esas conversaciones, como las de Londres, con la ATP, ITF y Grand Slams. Estamos todos juntos y de acuerdo que esto tiene que solucionarse de alguna forma. Estoy convencido de que más pronto que tarde se va a llegar a un acuerdo.



P. La Laver Cup ocupa unas fechas (20 a 22 de septiembre) que a ustedes les interesan, ¿no sería posible intercambiarlas?



R. Solo podemos hablar de lo que podemos hacer como Kosmos, y con la ITF, sobre la Copa Davis. Lo que hagan los otros no lo podemos controlar.



A nosotros nos da igual, no es que nos interese o no la Laver Cup. Es un torneo de exhibición que está en el calendario y no tenemos nada en contra de ellos. Lo pueden hacer cuando ellos quieran.



Miguel Luengo