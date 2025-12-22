Suspendido el 39º torneo de Tenis Playa de Luanco

Uno de los eventos más míticos del año en el tenis español, el torneo de Tenis Playa de Luanco, ha cancelado su 39ª edición, la cuál debía celebrarse este verano

Día negro para el tenis español, pues está en peligro uno de los eventos más característicos y diferentes de todo el calendario. Y es que el Comité Organizador ha anunciado este lunes la suspensión de la 39 ª edición del Torneo de Tenis Playa de Luanco, que iba a disputarse el próximo mes de julio. En un comunicado, la organización ha justificado la suspensión por la dimisión, "por razones personales", tanto del presidente del Club de Tenis Luanco como de los actuales directores del torneo. Una decisión que pone en serio peligro la continuidad del evento, un emblema del deporte en Asturias y que cada año ponía en el mapa la ciudad costera por la singularidad de la disputa de los partidos sobre la misma arena de la playa aprovechando la bajada de la marea.

La próxima edición del torneo, cuyo Comité Organizador está integrado por representantes del Club Tenis Luanco y del Ayuntamiento de Gozón, estaba prevista para los días 26 al 29 de julio de 2026, unas fechas que fueron anunciadas el pasado mes de noviembre, cuando el Comité Organizador informaba del inicio de la tramitación de permisos y otros requisitos técnicos y burocráticos como la autorización de Costas para el montaje y celebración del torneo que se disputa en playa de La Ribera. Sin embargo, no será así por la mencionada cancelación del evento.

Una prueba histórica con grandes nombres

El Club Tenis Luanco se disponía además a realizar las gestiones con tenistas "para tratar de mantener o mejorar el nivel deportivo del último año", en el que el que el francés Richard Gasquet y el austríaco Dominic Thiem lideraron el cartel. Estos dos jugadores, retirados o a punto de hacerlo, pero con un amplio bagaje a nivel mundial por sus importantes resultados a lo largo de sus carreras, hicieron que el evento creciera incluso más.

De hecho, según los datos de la organización, la última edición, que ganó el propio Gasquet, fue seguida por televisión por 230.000 personas a través de televisión y Youtube, mientras que los perfiles del Club Tenis Luanco en redes sociales sumaron los tres millones de visitas. Unas grandes cifras por las que sorprende incluso más la cancelación del evento. Y no solo esto, si no que es una prueba histórica, en la que a lo lo largo de los años, entre otras figuras, este torneo ha tenido como ganadores a Pablo Carreño, Feliciano López, David Ferrer, Carlos Moyá, Alex Corretja y Juan Carlos Ferrero.