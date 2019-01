Verdasco: "Me encuentro muy bien pero estos torneos son muy largos"

El tenista español Fernando Verdasco (26), quien alcanzó este lunes la segunda ronda tras superar al serbio procedente de la previa Miomir Kecmanovic, admitió que las sensaciones son muy buenas pero advirtió que este tipo de torneos son muy largos.

"Cada partido puede ser muy largo. Tengo que ir día a día, descansar todo lo posible y ahora centrarme en el siguiente partido", comentó en una entrevista concedida a EFE el tenista madrileño, quien se enfrentará en segunda ronda al moldavo Radu Albot. "He jugado sólo una vez contra él y fue en Bucarest, cuando gané el torneo en 2016. Ese día creo que gané 6-2 y 6-3, pero al final cada partido es empezar de cero; por lo que tendré que intentar hacer las cosas lo mejor posible", explicó Verdasco, quien alcanzó las semifinales en Melbourne Park durante la edición de 2009, donde cayó en cinco sets ante su compatriota Rafael Nadal. El tenista aseguró que desconocía que pudiera enfrentarse al croata Marin Cilic (6) en una hipotética tercera ronda porque prefiere ir "día a día". "No sabía contra quién tocaba, prefiero ir día a día. Ojalá que pueda llegar a tercera ronda, y en el caso de que lo consiga ya veremos contra quién me enfrento. Ahora sé que juego contra Albot porque ha ganado", dijo.

El jugador nacido en Madrid valoró que ayer se sintió bien durante todo el partido frente al joven balcánico, a pesar de que en la primera manga desaprovechara algunas ocasiones para romper el servicio del serbio. "Me he encontrado bien durante todo el partido. Al principio es cuando los dos jugadores están con mucha energía; por lo que es más difícil romper el servicio, a no ser que tengas un juego al resto increíble", argumentó Verdasco, quien no consiguió superar la segunda ronda en sus últimas tres ediciones del Abierto de Australia.