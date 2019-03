Nadal llega tarde a su debut en el Indian Wells

Nadal batió a Jared Donaldson (6-1 doble) en el Masters 1.000 de Indian Wells pero esa no fue la imagen del debut del español.



Rafa Nadal se despistó. Llegó tarde al encuentro pensando que el partido arrancaba a las 20 horas en la costa oeste de los Estados Unidos y no a las 18 que era lo que figuraba en el orden de juego.



El mallorquín se disculpó ante su rival: "Lo siento que he llegado tarde. Es que pensaba que jugábamos a las ocho". Dolaldson contestó: "No te preocupes, sin ti no hubiésemos empezado".



Al finalizar el partido, Nadal compareció ante los medios, "me he sendido muy cómodo en la pista, he tenido buenas sensaciones y eso es lo importante de cualquier torneo".



En la próxima ronda, Rafa se enfrentará al argentino Diego Schwartzman.