Toni Nadal: "Rafael es el máximo favorito para ganar los títulos que vienen"

Toni Nadal, ex entrenador y tío del tenista número dos del mundo Rafa Nadal, ha afirmado este jueves que su sobrino "es el máximo favorito para ganar los títulos que vienen", en alusión a los próximos torneos del circuito en tierra batida.

"He visto a Rafael pegándole muy bien a la pelota, está con confianza para hacer una buena temporada en tierra", ha señalado Toni Nadal en una rueda de prensa celebrada tras la presentación del torneo Mallorca Open WTA, que se disputará entre el 17 y el 23 de junio en las pistas de hierba natural de Santa Ponsa.

"Evidentemente Rafael no lo tendrá fácil, porque enfrente tendrá a jugadores muy buenos como (Alexander) Zverev, (Novak) Djokovic, (Roger) Federer, pero yo le veo como el máximo favorito después de ver como está entrenando", añadió. Toni Nadal, director del torneo de Santa Ponsa, también se refirió a unas declaraciones que hizo con respecto a las lesiones de su sobrino.

"A pesar de todos los problemas que (Rafael) haya podido tener nunca le han impedido ser uno o dos del mundo y estar, desde 2005, donde está. Eso fue lo que quise decir, y lo dije en relación a la Academia y a mis alumnos que cuando se quejan siempre les pongo de ejemplo a Rafael, que nunca se me quejó de nada, pero claro un titular agrada más", precisó.

El ex entrenador de Rafa Nadal, asimismo, elogió a uno de los pupilos de la academia, el mallorquín Jaume Munar. "Jaume puede dar la sorpresa", precisó. "Tiene una cosa muy buena, ya que juegue como juegue siempre pone las cosas difíciles al contrario. Lo he visto por televisión en Miami, contra (Kevin) Anderson y no jugó especialmente bien, pero todo un top ten y especialista en pista rápida le ganó en tres sets".

"Jaume llegó a la academia como el número 290 y ahora es el 60. Es un gran competidor y uno de los jugadores jóvenes del circuito que más ha progresado", señaló Toni Nadal.