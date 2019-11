Nadal: ´No conocía a Gojo y por eso era difícil tener el control del punto´

Rafa Nadal, número uno del mundo, derrotó por 6-4 y 6-3 en 90 minutos al croata Borna Gojo, un rival al que no conocía y contra el que le pareció "difícil tener el control del punto", y luego aseguró que disputará el encuentro de dobles, junto con Marcel Granollers.



El tenista mallorquín, que no ha perdido un set en dos partidos, se mostró muy fiable con su servicio durante todo el encuentro.



"El servicio estaba funcionando bien, pero en el resto necesitaba mejorar. Gojo era alguien al que no conocía y por eso era difícil tener el control del punto, pero en el segundo he mejorado, he jugado más agresivo y me sentía con más intensidad y seguridad", apuntó.



"Sabía que Borna Gojo era un jugador de planta alta pero luego le he visto sacando a 216, 218 y 220", declaró Nadal, pareja en dobles de Marcel Granollers para el tercer partido.



Con la victoria ante Croacia, España asegura su pase a cuartos de final como primera del Grupo B.



"Estamos muy felices de estar en cuartos porque ha sido un partido de mucha dificultad pese a que Roberto Bautista ganó el primer partido y la serie estaba más encarrilada que ayer", concluyó.