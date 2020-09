Carballés logra la victoria 50 de su carrera, la más fácil

París, 29 sep (EFE).- La victoria número 50 en la carrera del español Roberto Carballés en el circuito de la ATP fue "la más fácil", según reconoció tras endosar un 6-1, 6-1 y 6-0 al estadounidense Steve Johnson en una hora y 23 minutos.



"Ha sido uno de los partidos más llevaderos de los últimos años, ha salido todo rodado, se ha juntado que yo no fallaba ninguna pelota y que él estaba agobiado buscando golpes ganadores y cometiendo errores no forzados", analizó el español.



Carballés confesó que le sorprendió la claridad del resultado y que no esperaba un partido tan fácil para sumar su segunda victoria en el Grand Slam de tierra batida.



"Sabía que tenía mis opciones, si le encontraba rápido el revés y no le dejaba con la derecha tendría mis opciones. En casi todos los juegos he conseguido ponerme por delante", aseguró Carballés, que señaló que su rival "tenía prisas" mientras él se sentía cómodo en la pista.



El español tiene un cariño especial por Roland Garros, por lo que le haría ilusión seguir avanzando en el torneo.



"Es un torneo que me gusta prepararlo con tiempo, intento no jugar la semana anterior, es donde más opciones tengo de hacer un buen papel. Pero mi objetivo también es mejorar en pista rápida, ya he ganado partidos en el Abierto de Estados Unidos", comentó.



"Tengo que luchar para no quedarme solo en pasar una o dos rondas y llegar más lejos para poder sumar puntos, que es lo que marca la diferencia con los que están arriba", indicó.



El año pasado en segunda ronda rozó la remontada contra el serbio Filip Krajinovic, que había ganado los dos primeros sets y tuvo que aplicarse en el quinto, que acabó 8-6.



Haciendo balance de sus 50 triunfos, Carballés se queda con la victoria en la final del torneo de Quito de 2018 frente a su compatriota Albert Ramos.



"Llevaba tres años entre el 120 y 105 del ránking, me faltaba un buen torneo. Me había olvidado de apuntarme al de Quito, para el que tenía ránking, me inscribí en la previa y acabé ganando por sorpresa, fue una semana increíble", rememoró.



Carballés, 101 del mundo a los 27 años, se medirá por un puesto en tercera ronda contra el ganador del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov, noveno cabeza de serie, y el veterano francés Gilles Simon.