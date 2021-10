Toni Nadal: "Me interesaba que Rafa aprendiera a fortalecer su carácter"

Madrid, 20 oct (EFE).- Toni Nadal, ex entrenador del tenista Rafa Nadal y director de la 'Rafa Nadal Academy', declaró que "toda la vida" tuvo la "obsesión de preparar a Rafa para la dificultad" con el objetivo de que el manacorí "aprendiera a fortalecer su carácter".



En la iniciativa de ABC y CEU 'Haciéndote Preguntas', Toni Nadal habló, entre otros asuntos, sobre los entrenamientos que realizaba con Rafa Nadal, su sobrino: "Durante años yo le hice entrenarse en pistas de malas condiciones y con bolas de malas condiciones. Algunas veces le decía que íbamos a entrenar hora y media y luego alargaba el entrenamiento indefinidamente".



De la misma manera, Toni Nadal aseguró que en ocasiones "el esfuerzo y la perseverancia" no siempre bastan para alcanzar el objetivo, pero que "en la vida uno debe tener metas, debe tener ilusiones y no le tiene que frustrar no conseguirlas".



El director de la academia de Rafa Nadal explicó, además, la importancia de la educación en los jóvenes y el dominio de las emociones y el carácter.



"Vivimos en una época en que no se enseña a conjugar el verbo aguantarse: yo me aguanto, tú te aguantas. Yo lo veo en la academia. Muchos chicos juegan bien cuando las cosas marchan a su favor, pero cuando las cosas van mal, sale una emoción incontrolable que arruina el juego", sentenció.