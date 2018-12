Mónica Hernández: "Lo daremos todo para repetir victoria"

El Club Naútico de la Universidad de Granada, situado en el embalse de Cubillas, acoge mañana las pruebas de campo a través, en modalidad femenina y masculina, del CAU 2019. Un total de nueve atletas de la Universidad Pablo de Olavide, tres mujeres y seis hombres, participarán en esta prueba en la que la UPO consiguió en la pasada edición el primer puesto en la categoría femenina por equipos, con las atletas Estefanía Rodríguez y Mónica Hernández. Además, esta última se ha colgado durante dos años consecutivos la medalla de oro en modalidad femenina individual. Por ello, hablamos con Mónica para conocer mejor sus impresiones antes de viajar a Granada.

- ¿Qué supone para un atleta joven participar en un Campeonato de Andalucía Universitario?

- La participación en esta clase de campeonatos supone una gran responsabilidad para con la universidad y a la vez una oportunidad para reivindicar la necesidad del deporte tanto en el sistema universitario como fuera de él. Además de hacer ver que estudiar y practicar deporte es totalmente compatible.

- Es su cuarto año en un Campeonato de Andalucía Universitario, ¿qué espera de la edición de 2019?

- El primer año que participé no me encontraba en buen estado de forma y finalicé cuarta. Del CAU 2019 espero un buen trato, tengo mucha ilusión y a la vez siento cierta presión tras las dos victorias consecutivas. Va a ser la primera competición de calidad, me sobran las ganas de darlo todo y disfrutar de la competición.

- El embalse de Cubillas y sus inmediaciones acogen en esta ocasión y por primera vez un CAU, ¿cómo ve la dificultad del terreno?

- No conozco el terreno en primera persona, pero he visto algunas imágenes y parece un entorno idóneo. La dificultad la pondrán el tiempo y los atletas.

- ¿Qué posibilidades tiene la UPO de conseguir nuevamente la victoria por equipos en modalidad femenina?

- Repetimos equipo y tenemos mucha ilusión. Tenemos fe en el equipo y daremos todo lo que esté en nosotras para poder repetir victoria.

- Los atletas jóvenes representan a sus universidades en los campeonatos universitarios, ¿qué supone esto para ustedes?

- Responsabilidad y orgullo. Llevar el nombre de nuestra universidad por estos campeonatos, de la mejor manera posible, nos permite demostrar que merece la pena el esfuerzo que hacen para llevar a los deportistas a estas competiciones.