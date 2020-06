El Helvetia Anaitasuna renueva a Carlos Chocarro e Ibai Meoki

El Helvetia Anaitasuna ha renovado a sus capitanes Carlos Chocarro e Ibai Meoki por una campaña más con el objetivo de dotar de experiencia a una plantilla que se transformará de nuevo y que contará con Quique Domínguez como nuevo entrenador.

En declaraciones a Efe, Chocarro ha declarado que "el sueño continúa" un año más para un club que "sigue creciendo cada año a pasos agigantados". El navarro, que encarará su décima campaña en la Liga Asobal, ha comentado que no lo hubiese imaginado después de fases de ascenso "fallidas a Asobal con 3 o 4 disgustos muy grandes". Chocarro ha opinado que la carrera de un deportista profesional "es corta", por lo que "mientras que en el club confíen en ti, siempre son buenas noticias".

Sobre la decisión del Helvetia de contar para la próxima campaña con los jugadores del filial Aitor García y Marcos Cancio, Chocarro ha indicado que le parece "perfecto" ya que es la apuesta "que el club hizo en su momento", a pesar de que "desde que comienzan, hasta que llegan al primer equipo, pasan unos cuantos años siempre que se den unas circunstancias para poder subirles".

"El hecho de que se vayan viendo los frutos con jugadores en el primer equipo es otro éxito a nivel general", ha destacado el número 17 además de señalar que ha tenido la oportunidad de entrenar a varios de estos canteranos, por lo que para él "es una maravilla poder estar con ellos".

De la próxima liga Asobal, Chocarro ha dicho que imagina que los objetivos del club con Quique Domínguez como entrenador "irán en la línea de siempre" para plantear una liga "totalmente diferente que incluirá muchos descensos". "Habrá que adaptarse rápido", ha avisado el capitán del Helvetia después de las 6 bajas anunciadas por el club hasta la fecha además de lo que supone comenzar de cero con un nuevo preparador.

El extremo ha recordado que conoce a Domínguez "desde hace muchísimos años" por haberse enfrentado en contra, a la vez que ha dicho que las primeras impresiones con el gallego "han sido muy buenas". Chocarro ha agradecido al club "el buen trato" que siempre le han dado y que pese a las circunstancias que se puedan dar "hay un grupo increíble que arrastra a toda esa gente".

Por su parte, Ibai Meoki se ha mostrado "muy ilusionado, feliz y con muchas ganas de comenzar la nueva temporada" para dejar atrás una campaña que finalmente se canceló por la crisis de la COVID-19.

"Anaitasuna ha tenido años muy buenos a pesar de que quizás los dos últimos al haber sido de transición y con muchos cambios, no han sido tan buenos", ha indicado el central navarro a Efe sobre los últimos cursos del conjunto pamplonés. El de Santesteban ha avisado que a su equipo no le faltará "ilusión y ganas" para encarar una nueva temporada en la máxima categoría del balonmano nacional.

De la salida hasta el momento de seis de sus compañeros, el jugador de 31 años opina que llegarán otros "de mucha calidad que seguramente lo harán muy bien, a pesar de que los cambios al final siempre cuestan". "Estoy muy a gusto en Pamplona y soy de aquí. No lo he valorado ni he buscado salir", ha respondido Meoki de forma rotunda al ser preguntado sobre si pensó en algún momento abandonar el conjunto navarro.