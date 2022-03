Helvetia BM Prointegrada - BM Montequinto: Un derbi para marcar territorio

Tras un gran tramo bajando la cuesta, con cinco victorias consecutivas que le han aupado a la zona noble de la general, el Helvetia BM Prointegrada comienza su particular Tourmalet con tres partidos consecutivos en siete días que pondrán a prueba la resistencia del equipo y su capacidad de asentarse definitivamente en la parte alta de la tabla.

La carretera comenzará a empinarse este sábado con el derbi sevillano que tendrá lugar ante el Balonmano Montequinto Ciudad de Dos Hermanas. Continuará la ascensión con la visita el miércoles a Pozoblanco. Y coronará el puerto con el viaje a Almería el sábado próximo. Y todo ello antes de subir otro de categoría especial, una semana después, frente al BM Bolaños.

En la primera parte de la macro etapa espera el vecino Montequinto, un conjunto que llega a El Paraguas en horas bajas, antepenúltimo y con una dinámica negativa de once partidos sin conocer la victoria (no gana desde 27 de noviembre), pero con la motivación de que en un derbi puede pasar de todo. No obstante, el choque de la primera vuelta se resolvió a favor del BM Triana en un apretado 26-29, resuelto en los minutos finales.

El choque, además, está marcado por la nutrida presencia en las dos escuadras de jugadores que han vestido los colores de ambos clubes; incluso de dos hermanos mellizos, Alejandro y Sergio Ramírez, el primero en el Helvetia y el segundo en Montequinto. Aparte del conocimiento mutuo de ambos, los de azul y negro cuentan con Mario Sergio Sainz como gran baza ofensiva, autor de 98 tantos en la categoría.

Fernando Castelló mantiene la baja ya sabida de Álvaro Espino, ausente en los dos últimos partidos por problemas de ciática, y la duda hasta última hora de Juan Andreu, quien no pudo participar en el entrenamiento del jueves por dolores en la espalda.

El propio Juan Andreu ha remarcado la importancia del choque y el significado que tendrá para varios de los jugadores. "Es un partido importante. Para algunos del equipo es un partido especial porque han jugado en Montequinto hasta hace poco y lo tienen marcado en el calendario", ha señalado.

El pivote sevillano también ha incidido en la "muy buena racha" en la que se ha instalado el Helvetia Prointegrada, a la vez que ha asegurado "nos ha costado seis o siete meses encontrarnos, pero el equipo que se ve ahora es el que teníamos en la cabeza cuando empezó la temporada".

De cara al derbi de este sábado, Andreu ha constatado como clave de la mejoría que "nos estamos apoyando en una defensa muy dura" y ha descrito al Montequinto como "un equipo con menos físico que el nuestro, pero más rápido y más joven".

"Seguramente nos planteará defensas abiertas y tenemos que centrarnos en nuestra defensa cerrada y cometer pocos fallos para que no puedan salir al contraataque", ha sentenciado Juan Andreu para conseguir mañana una victoria en un Paraguas que se espera a reventar.

Ficha técnica:

Partido: Helvetia BM Prointegrada – BM Montequinto Ciudad de Dos Hermanas

Jornada: 22ª

Horario: Sábado 12 de marzo, a las 19:30

Pabellón: El Paraguas