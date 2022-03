El Helvetia BM Prointegrada sueña: nueve de nueve (27-24)

El Helvetia BM Prointegrada no se cansa de ganar. Y eso es una magnífica noticia para el balonmano sevillano. Los de Fernando Castelló han logrado ante el BM Bolaños su novena victoria consecutiva (27-24), una racha que le permite afianzarse en la cuarta plaza, mantener los cinco puntos con los puestos de 'play off' de ascenso a Plata y seguir mirando hacia arriba.



Los locales, tras un buen inicio, tuvieron un bajón mediada la primera parte, lo que provocó que BM Bolaños se pusiera cuatro goles por encima. Fernando Castelló tuvo que pedir tiempo muerto para revertir la situación, algo que logró de forma casi inmediata. La defensa volvió a funcionar y un par de contragolpes de Álex Ramírez pusieron las cosas igualadas otra vez. Pero el Helvetia BM Prointegrada no se conformó y siguió apretando, lo que le valió para irse al descanso con tres tantos de ventaja (13-10).

2 puntos contra Bolaños. Pero lo mejor, esto ???? https://t.co/M81Oc8IiK4 — Juan Andreu (@juan_andreu85) March 27, 2022

En la segunda parte los sevillanos supieron jugar con el marcador. A pesar de algunos altibajos, nunca perdieron la ventaja en el electrónico, lo que les sirvió para jugar con más tranquilidad y sin tener que exigirse tanto, algo clave en una semana que ha sido de tres partidos y con varios jugadores tocados.En la recta final, con todo prácticamente perdido -los de Fernando Castelló llegaron a tener seis goles de ventaja-, los visitantes hicieron una defensa individual que le creó problemas al cuadro sevillano. Aun así, la ventaja sólo se redujo un poco y el Helvetia BM Prointegrada sumó su noveno triunfo consecutivo. El objetivo de conseguir el décimo será la semana que viene en casa del líder, el BM Ikasa.Por otro lado, el BM Montequinto Ciudad de Dos Hermanas no pudo conseguir la victoria en casa (31-36) ante un BmM Melilla, que siempre llevó la iniciativa y se mantuvo por delante pese a los denuados esfuerzos de los locales por plantar batalla. El partido era clave, ya que el Melilla era el equipo que tenía justo por encima en la tabla. La derrota mantiene a los sevillanos antepenúltimos, pero ve cómo los tres equipos que le anteceden se alejan al sumar en esta jornada.En la primera mitad los de Ricardo Márquez comenzaron bien posicionados en defensa, con orden en ataque y buenas oleadas que permitieron mantener controlado el marcador, con un tanto abajo y momentos de igualdad, pero a falta de diez minutos los melillenses consiguieron abrir una pequeña brecha que les dio una renta de cuatro tantos para marcharse al vestuario (12-17).Tras la reanudación, los quinteños intentaron acortar distancias, pero su tesón y coraje chocaron con la barrera defensiva impuesta por el conjunto visitante. Aunque los locales impusieron un gran ritmo y mejoraron su efectividad en el marco contrario, estas armas no fueron suficientes para enjuagar la diferencia que los melillenses habían conseguido en el primer periodo.