El campeón granadino de snowboard Josito Aragón se recupera de su lesión de cruzado con los productos de ProfesorCBD

El componente terapéutico y no psicoactivo del cannabis se convierte en un tratamiento cada vez más común entre deportistas y atletas de élite

El snowboarder granadino Josito Aragón, uno de los deportistas de invierno más conocidos de España, se recupera en Granada de una rotura del ligamento cruzado, lesión que sufrió hace unas semanas en Suiza mientras se preparaba para los JJ.OO de invierno. Para acelerar su recuperación, Aragón, subcampeón europeo en la prueba de Big Air de la Copa de Europa y campeón de España de snowboard en los Campeonatos Movistar de Slopestyle, ha optado por los productos de CBD. "Me habían hablado muy bien de este componente terapéutico del cannabis, y buscaba soluciones naturales que me ayudaran en el proceso, para no tener que tomar más medicamentos. La mejora ha sido brutal", dice la gran promesa internacional, de sólo 21 años.

El e-commerce elegido por el deportista para adquirir sus productos de CBD ha sido ProfesorCBD, tienda online de referencia en el sector del cannabidiol. Desde esta empresa, confirman que los productos que está usando Josito en esta primera etapa (ha sido operado recientemente y necesita desinflamar la rodilla y dormir bien pese al dolor) son los geles de CBD efecto frío y calor hakuna Oil Athletics y el aceite hakuna Oil Buenas Nochezzz con 10% CBD y GABA. "Lo estamos acompañando en su recuperación".



Las bondades del CBD en el ámbito deportivo



En 2018, la Agencia Mundial Antidopaje eliminó el CBD de la lista de sustancias prohibidas, aunque la medida tardó dos años en entrar en vigor. Así, desde 2020, el CBD se ha convertido en un tratamiento cada vez más común entre deportistas y atletas de élite. Fue la sustancia estrella en los últimos JJ OO. No en vano, cuenta con todo el respaldo de las instituciones sanitarias: según la OMS, se trata de un componente del cannabis totalmente seguro, 100% legal y nada psicoactivo. "No es magia, es ciencia. La polivalencia del CBD tiene que ver con el sistema endocannabinoide, un conjunto de receptores presente en todos los mamíferos cuya actividad afecta a todo el organismo. Se sabe que el CBD le ayuda a funcionar de forma más eficiente: de ahí, todos sus beneficios asociados", destaca Borja Iribarne, fundador y CEO de ProfesorCBD, el ecommerce de productos de cannabidiol destinados al biernestar número 1 en España, según la revista Forbes.



Las múltiples acciones del CBD



1. Antiinflamatoria. Son varios los estudios que sostienen que el CBD reduce la inflamación no deseada, que es aquella que afecta a los músculos o articulaciones cercanos a los que se están recuperando. Es decir, adiós agujetas.

2. Relajante. Su uso reduciría, por tanto, la tensión muscular, y proporciona un mejor descanso. Se sabe que dormir bien está en la base del buen rendimiento deportivo, al mismo tiempo que ayuda a acelerar la recuperación de lesiones.

3. Analgésica. Aliviar el dolor es una prioridad para los atletas.

4. Antiemética. Es decir, evitar las náuseas, un malestar que ataca a algunos deportistas tras la realización de un gran esfuerzo.

Según ProfesorCBD, los formatos más populares para los deportistas son los aceites y las cremas. ProfesorCBD dispone, además, del único aceite de CBD en el mercado que incorpora GABA a su fórmula (Buenas Nochezzz, de hakuna Oil), un neurotransmisor que los estudios vinculan a un descanso sin sobresaltos. Es el elegido por Josito Aragón.



Atletas hakuna: de un crack de la nieve a otra de las ruedas



Fuera de nuestras fronteras, figuras como la estrella de fútbol Megan Rapinoe se han declarado, públicamente, usuarias de CBD. "A nivel internacional, el CBD es un todoterreno. Sobre todo, en EE UU. Sólo tienes que echar un ojo a los patrocinios, tanto de deportistas como de competiciones. Las marcas de CBD se han metido de lleno ahí. Surf, crossfit, skate€ Son disciplinas en las que su uso está totalmente normalizado. En España, vamos por detrás, pero el estigma se está rompiendo", celebra Iribarne, CEO de ProfesorCBD. Por eso, el e-commerce de CBD se ha volcado de lleno en la visibilización del uso del cannabidiol en el ámbito deportivo, contando con Josito Aragón entre sus embajadores o patrocinando la etapa ciclista La Rebentaco, en Málaga.

Otra deportista que divulga los beneficios del cáñamo de la mano de ProfesorCBD es Gemma Corbera, rider catalana de mountain bike que compite internacionalmente en las modalidades Dirt Jump y Freeride. "Uso los geles de CBD hakuna Oil Athletics para tratar lesiones o, simplemente, relajar los músculos después de entrenar. Además, uso el aceite hakuna Oil al 10% de CBD Buenas Nochezzz con GABA para dormir mejor: el descanso es uno de los pilares del rendimiento deportivo", explica. Actualmente, se prepara para una gira mundial de eventos de Freeride. Lo hará con la mochila llena de productos hakuna Oil, la marca propia de geles y aceites de ProfesorCBD.