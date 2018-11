Peiró: "Voy a ser exigente, vestir la Roja no es cualquier cosa"

El valenciano José Peiró, sucesor de Ramón Cid como seleccionador español de atletismo, se propone "ser exigente" en sus convocatorias porque entiende que "vestir la Roja no es cualquier cosa" y considera que el equipo nacional "disfruta de una salud estupenda".

"Llego con ilusión y ganas de trabajar. Con Ramón Cid no ha habido ningún problema. Yo estoy aquí porque él decidió no continuar. Fue el primero con el que hablé cuando accedí al cargo y lo primero que le dije es que iba a necesitar mucho de él", declaró Peiró a EFE.

Por su experiencia como director técnico de la Federación Valenciana y como responsable de velocidad y vallas en la Española, Peiró ya sabe, aunque Cid se lo ha ratificado, que "hay que tener cuidado con los criterios de selección, con la forma de tratar a los atletas y entrenadores, porque cada uno tiene sus peculiaridades".

"Los que me conocen dicen que soy una persona dialogante, pero los que me conocen más a fondo saben que lo soy hasta cierto punto. Si me han puesto aquí es para tomar decisiones, y contentar a todos no es posible", advierte.

Asume que será criticado. "Cuando haga una lista de cincuenta, seleccionar a los cuarenta primeros va a ser muy sencillo. El problema van a ser esos cinco o diez últimos. El que se queda fuera no lo va a compartir pero eso entra dentro de mi cargo".

Considera que el atletismo español disfruta de "una salud estupenda" porque "los sénior están en un momento de forma muy bueno y en las categorías menores hay bastantes atletas que todavía no han ganado a nadie pero prometen. Hasta llegar a sub-23 todo lo que se hace es importante pero no definitorio de lo que va a ser como atleta adulto".

"Nos hemos quitado el complejo de que la velocidad es para determinado tipo de atletas. Y eso es fruto del trabajo y de una generación de gente joven que no le tiene miedo a nada, no respeta los galones, y eso es un gen competitivo que tenemos que aprovechar. pero también tenemos carencias y tenemos que analizar qué ha pasado".

Para el desempeño de su nuevo cargo entiende que, como en el sector que dirigía, "los pilares fundamentales son la confianza, el diálogo y el trabajo, y con ellos los resultados han sido muy buenos en ese sector, trabajando con gente competente y en equipo. Si conseguimos eso en toda la selección tendremos mucho camino andado".

"La etapa anterior con José María Odriozola (predecesor de Raúl Chapado en la presidencia de la Federación), al que estoy muy agradecido porque me abrió las puertas de esta casa por primera vez al nombrarme presidente de la Comisión de Entrenadores, era distinta, ni mejor ni peor. El programa de Raúl va muy avanzado. Hay cosas que cambian pero la gente se adapta y los comparte".

Para el seleccionador, el sector de velocidad y vallas y el de marcha "tienen que ser un espejo. Si algo va bien, mejor copiarlo. Vamos a ver qué es trasladable a otros sectores, pero la base siempre es el trabajo. La gente es muy buena si eres capaz de hacerla trabajar en la línea que le marques".

Al hablar de los criterios de selección, apuntó: "Estamos hablando de la selección nacional. Quiero ser justo con los atletas, pero también con la Federación. Voy a ser exigente porque vestir la Roja no es cualquier cosa. Hay que hacer equipos con las máximas garantías. No solo hay que hacer la mínima, sino estar en forma para el campeonato. Si un atleta no está en forma y lo llevas, no le haces ningún favor, sino todo lo contrario".

"Para hacer un equipo", añadió, "prefiero el criterio discrecional, aunque sé que es conflictivo. Hecho con rigor técnico, es el mejor criterio. Me puedo equivocar, pero está en el cargo".

Peiró suscribe el criterio de elegibilidad que impide ser convocado a un atleta que esté sujeto a una investigación sobre dopaje. "Está escrito y publicado. Los atletas que no cumplan esos criterios no pueden ir a la selección nacional".

Enfoca los grandes campeonatos "como oportunidades para seguir creciendo" y no le arredran los grandes compromisos. "Ahí está el relevo 4x400, pero tenemos que conseguir que no sea una excepción a nivel mundial. Entiendo que gustan mucho las medallas, pero no todo se contabiliza en medallas".

Los Mundiales de Catar 2019 le preocupan desde el punto de vista de la salud: "Sobre todo las pruebas fuera del estadio, porque ahí no pueden meter las turbinas de aire acondicionado que han puesto dentro. Estamos trabajando por sectores para conseguir la mejor adaptación. En España hay cuatro sitios de condiciones similares, las más parecidas en Tarragona. Vamos a trabajar en ellos".

"Venimos de un Mundial (Londres 2017) donde no pudimos reflejar el potencial del equipo en medallas, pero para eso estoy yo aquí, para optimizar todos los recursos a fin de que nuestra actuación sea mejor y si se puede traducir en algún metal, mucho mejor", dijo.

La retirada de la campeona olímpica Ruth Beitia deja sin referentes al equipo nacional. "Buscar un referente como Ruth es impensable. El grupo es ahora lo importante. Tiene que haber atletas que sean un referente -ahí siguen Chuso García Bragado o Ángel David Rodríguez-, pero los jóvenes no lo necesitan tampoco mucho".

"María Vicente lleva un camino impresionante, tiene una pinta impresionante, pero todavía no ha hecho nada a nivel absoluto. Con ella y con otros destacados en estas categorías tenemos que ser pacientes, no tener prisa, porque nos podemos equivocar".

Peiró destacó el regreso de Bruno Hortelano tras su accidente de coche. "Lo conocí hace muchos años en un Mundial júnior en Canadá y me encontré a un chico de enorme calidad y una mente privilegiada. Le visité en el hospital poco después del accidente y lo que vi allí me confirmó que había sido grave".

"Tiene una mentalidad bastante distinta a la española", indicó en alusión a Bruno. "Yo ya no soy capaz de decir no a cualquier planteamiento deportivo que se proponga. Si me dice que va a batir el récord mundial de Usain Bolt en el 100 yo no diría que no. Cualquier cosa que me diga, le creo. Siempre son objetivos muy ambiciosos, pero es que los cumple. Ha sido cuarto de Europa y con una excelente actuación. Esa centésima que le faltó para la medalla a todos nos fastidió, pero es que fue una actuación estupenda y así lo hice constar en mi informe como responsable del sector".

Sobre Orlando Ortega, subcampeón olímpico de 110 m vallas, afirmó que está "muy motivado para la nueva temporada".

"Lo veo de cerca porque se ha venido a vivir a Valencia. Está muy animado. Ha estado en la concentración de Sudáfrica y muy motivado para la nueva temporada. Es el subcampeón olímpico y eso lo dice todo, es el puntal del sector de velocidad y vallas, sin duda".

Por último anunció que hará lo posible por conducir hacia el atletismo a la atleta-futbolista zaragozana Salma Celeste, internacional juvenil en ambos deportes: "Hace de todo, velocidad, vallas, saltos, combinadas. Sus mejores resultados los ha tenido en vallas largas. Está en las selecciones de atletismo y fútbol. Hablé con ella en Castellón, también con su monitora y sus padres para transmitirles el sentir del atletismo. Puede ser la continuidad de María Vicente, reúne condiciones bárbaras para el atletismo".