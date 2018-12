Yulimar Rojas: "Me siento más madura, he aprendido más"

Yulimar Rojas: "Me siento más madura, he aprendido más"

Madrid, 10 dic (EFE).- Yulimar Rojas, atleta venezolana de triple salto, se refirió al transcurso de su año 2018 y consideró que ha sido de mucho aprendizaje por todas las circunstancias que lo han rodeado.

"Ha sido un 2018 con muchos disturbios para mí. Aunque gané el Campeonato del Mundo no puedo decir que me siento orgullosa de este año porque estuvo impregnado de muchas lesiones, de circunstancias en mi vida que fueron fuertes pero de las que gracias a Dios salí", explicó en declaraciones exclusivas a EFE.

"Ha sido un año de mucho aprendizaje, donde pude revalidar mi título, que era lo que importaba de verdad. Me siento más madura, he aprendido más. Y estoy muy motivada para el 2019", apuntó también antes de recoger un galardón en la gala de entrega de los 'Premios AS del deporte'.

Asimismo analizó su futuro más inmediato: "Me caracterizo por ser una chica aguerrida y con ganas de comerse el mundo. Creo que el año 2019 viene con buenas cosas. Espero poder salir en la temporada de invierno a tope. Estamos trabajando desde ahora para que se pueda dar muy bien".