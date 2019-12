Fernando Carro culmina su gran año con el trofeo "Al atleta español"

Madrid, 10 dic (EFE).- Fernando Carro, subcampeón de Europa y plusmarquista español de 3.000 metros obstáculos, coronó su gran temporada recibiendo el trofeo "al atleta español" (hombre o mujer), tras alcanzar la continuidad que andaba buscando en las últimas temporadas, y piensa ya en los Juegos de Tokio 2020, que ha empezado a preparar compitiendo en la campaña de cross española.



"Ha sido un gran año para mí, por esa continuidad que pretendía: en 2018 gané la medalla de plata en Berlín y este año el récord nacional (8:05.69). Sobre todo me he asentado en unas marcas que ya son muy competitivas y que me permiten soñar con poder estar ahí, llamar a la puerta y que alguien me abra", declaró a EFE el atleta madrileño.



El día de fin de año, Carro cerrará "un año maravilloso" corriendo la San Silvestre Vallecana.



El premio al atleta español del año que le entrega la peña Los Amigos de los Martes es -afirmó- "un momento para disfrutar con mi antiguo entrenador (Jesús del Pueyo), con mi actual entrenador (Arturo Martín), con Arturo Casado, que es mi referente, con mi pareja (la atleta Clara Viñarás), con Rafael Pajarón (exseleccionador español y director del club Moratalaz). El premio se me otorga a mí pero llevo a la espalda muchas personas", señala.



El plusmarquista español de obstáculos ya mira a los Juegos de Tokio, que serán su segunda experiencia olímpica. En los anteriores -Río 2016- no alcanzó la final, pero ahora espera conseguirlo.



Con un aspecto renovado, sin su característica melena, ya lo hizo este año en los Mundiales de Doha, donde se batió con los especialistas africanos en la final y terminó undécimo con una marca notable de 8:12.31. "De aquí a los Juegos de Tokio no pienso cortarme el pelo", anticipó.



Después de los Juegos, a finales de agosto aún tendrá una cita importante: los campeonatos de Europa en París. "Quiero estabilizarme en marcas de 8:07 a 8:10, y en París pelear por el oro. No me vale otro metal", aseguró.



Carro ha sido el ganador de la 28 edición del trofeo "Al atleta español del año", por delante del vallista Orlando Ortega y del lanzador de martillo Javier Cienfuegos. El jurado tiene en cuenta no solo la marca y los resultados en competición, sino también otros valores como el carisma y la regularidad.



El atleta madrileño, que en julio pasado batió en Mónaco el récord nacional de obstáculos con una marca de 8:05.69, obtuvo 1.183 puntos en la votación realizada por 104 representantes de todos los estamentos del atletismo: directivos, estadísticos, periodistas, entrenadores, clubes, veteranos, jueces y miembros de la peña Amigos de los Martes, organizadora del trofeo.



Ortega, que obtuvo la medalla de bronce en la final de 110 m vallas de los Mundiales de Doha, después de dos reclamaciones de la delegación española por el incidente con el jamaicano Omar McLeod en la final, recibió 1.157 puntos, mientras que Cienfuegos, que disputó en la capital catarí su primera final de un Mundial, recibió 1.084.



En los puestos cuarto y quinto del trofeo quedaron la gallega Ana Peleteiro (1.043) y Adrián Ben (995), finalistas en triple salto y 800 metros, respectivamente, en los Mundiales.



El premio fue instituido en 1992 en memoria de José Luis Alonso Riestra, que fue secretario general de la Federación Española de Atletismo, y su primer ganador fue el decatleta murciano Antonio Peñalver por su medalla de plata olímpica en Barcelona'92.



El récord de trofeos "Al atleta español del año", lo tienen, con cuatro, el marchador Paquillo Fernández, vencedor en 2003, 2004, 2005 y 2006, y la saltadora de altura Ruth Beitia (2012, 2013, 2014 y 2016).