El Barça cierra el fichaje de Lucas Granda

La entidad blaugrana se ha movido con celeridad para cerrar la llegada del jugador argentino de 19 años, que se encuentra en estos momentos disputando la Copa América

Nunca está de más adelantarse al futuro. Algo así ha debido pensar el Barça de fútbol sala, que este lunes ha anunciado el fichaje del pívot argentino Lucas Granda, que tendrá ficha del filial y se incorporará tras la disputa de la Copa América, que se celebrará dentro de poco en Paraguay, exactamente del 24 de enero al 1 de febrero.

El plan de la entidad blaugrana con su nuevo talento está más que claro. Aunque se ha anunciado que tendrá ficha del filial y comenzará jugando con este, de igual modo se pretende que participe de la dinámica del primer equipo para hacer de su paso a este algo casi natural.

En cuanto a su recorrido profesional, el jugador de 19 años llega procedente del Pinocho Futsal –club de formación del ala azulgrana Luciano Gauna, también argentino–, donde debutó en Primera División a la edad de 15 años. Pese a su corta trayectoria, se ha labrado un importante camino como internacional por Argentina.

Dando pasos de gigante en el panorama internacional

De este modo, Granda ha sido capitán de la selección argentina campeona de los torneos sudamericanos sub-17 y sub-20 y es ya un habitual en las convocatorias del seleccionador absoluto, Matías Lucuix, con quien disputará la próxima Copa América con el objetivo de resarcirse de la final perdida en 2024 ante Brasil (0-2).

Respecto a sus características como jugador, su envergadura, su capacidad para jugar de espaldas, su potente pierna derecha y su olfato goleador lo convertían en uno de los jugadores más codiciados del mercado. Con su fichaje, el Barça se asegura talento de futuro en la posición de pívot, en la que podrá competir con los brasileños Rafael Nogueira 'Fits' y Jean Pierre Guisel 'Pito'.

El Barça, luchando por el liderato de la Liga

Así es. El conjunto de la Ciudad Condal está firmando un muy buen torneo doméstico al acumular hasta 37 puntos en 17 partidos. Con tal cuenta ocupa la segunda posición, a tan solo tres puntos del líder de la competición, El Pozo Murcia. Justo ante los murcianos se vieron las caras antes de fin de año, exactamente el 27 de diciembre, para firmar un empata a dos a domicilio. Ya en 2026, han jugado dos encuentros. El primero en casa ante Movistar Inter para ganar 5-2. El segundo en casa contra el Jaén Paraiso Interior para cerrar el choque con una igualada a tres goles.